لاريجاني يردّ على ترامب: لن نخشى تهديداتكم

قلل أمين للأمن القومي في ، من أهمية تهديدات الرئيس الأميركي بتكثيف الهجوم على الجمهورية الإسلامية، في حال توقف تدفق عبر .



وقال لاريجاني في منشور على إكس: "الشعب لا يخشى تهديداتكم الجوفاء فقد عجز أكبر منكم عن محوه.. فاحذروا أن تكونوا أنتم من يزول. مضيق هرمز إما أن يكون مضيق انفراج للجميع أو يتحول لمضيق اختناق للحالمين بالحروب". (العربية)

