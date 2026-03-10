لندن تتحرك.. خيارات بريطانية-أوروبية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز

أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر، أن المتحدة تعمل مع حلفائها على مجموعة خيارات لدعم الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز، وذلك في مواجهة التهديدات المتزايدة وتطورات الوضع الأمني.



وجاء هذا الموقف عقب محادثات أجراها ستارمر مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجي ميلوني، حيث اتفقت الدول الثلاث على الأهمية البالغة لحرية الملاحة عبر المضيق، والالتزام بالعمل المشترك الوثيق خلال الأيام المقبلة.



وعلى الصعيد الميداني، أشارت تقارير صحفية إلى استبعاد إرسال بريطانيا لإحدى حاملتي طائراتها إلى حالياً، حيث من المتوقع توجه الحاملة "إتش إم إس برينس أوف ويلز" نحو القطب للمشاركة في مناورات لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، رغم وضعها في حالة تأهب قصوى تسمح لها بالإبحار خلال خمسة أيام.

وبناءً على ذلك، ستتولى سفينة بريطانية واحدة مهمة الدفاع عن قبرص، ولن تصل إلى المنطقة قبل الأسبوع المقبل، وذلك في وقت أعلنت فيه عن نشر قوة بحرية "غير مسبوقة" لمواجهة التوتر المرتبط بالصراع مع .



