16
o
بيروت
11
o
طرابلس
16
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
5
o
بعلبك
11
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
عربي-دولي
لندن تتحرك.. خيارات بريطانية-أوروبية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز
Lebanon 24
10-03-2026
|
09:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء
البريطاني
كير ستارمر، أن
المملكة
المتحدة تعمل مع حلفائها على مجموعة خيارات لدعم الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز، وذلك في مواجهة التهديدات
الإيرانية
المتزايدة وتطورات الوضع الأمني.
وجاء هذا الموقف عقب محادثات أجراها ستارمر مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجي ميلوني، حيث اتفقت الدول الثلاث على الأهمية البالغة لحرية الملاحة عبر المضيق، والالتزام بالعمل المشترك الوثيق خلال الأيام المقبلة.
وعلى الصعيد الميداني، أشارت تقارير صحفية إلى استبعاد إرسال بريطانيا لإحدى حاملتي طائراتها إلى
الشرق الأوسط
حالياً، حيث من المتوقع توجه الحاملة "إتش إم إس برينس أوف ويلز" نحو القطب
الشمالي
للمشاركة في مناورات لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، رغم وضعها في حالة تأهب قصوى تسمح لها بالإبحار خلال خمسة أيام.
وبناءً على ذلك، ستتولى سفينة بريطانية واحدة مهمة الدفاع عن قبرص، ولن تصل إلى المنطقة قبل الأسبوع المقبل، وذلك في وقت أعلنت فيه
فرنسا
عن نشر قوة بحرية "غير مسبوقة" لمواجهة التوتر المرتبط بالصراع مع
إيران
.
