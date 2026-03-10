على الحدود مع لبنان... ماذا طلبت إسرائيل من المزارعين؟

أفادت "القناة الـ12 الإسرائيليّة، عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع على شاحنة تحمل دبابة على الحدود مع ، من دون وقوع إصابات.

ونقلت القناة الإسرائيليّة عن مصادر قولها، إنّ "السلطات تطالب المزارعين بالابتعاد عن المناطق الحدودية مع لبنان".