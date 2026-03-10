شركة أميركيّة لن تنشر صوراً عن الشرق الأوسط لـ14 يوماً... ما السبب؟

أعلنت شركة "بلانيت لابز" الأميركية، أنّها "ستؤخر نشر الصور عن 14 يوما، بهدف حماية الدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة".



وأضافت الشركة أنه "اعتبارا من الآن، سيتم حجب كافة البيانات التي تغطي أنحاء والقواعد الحليفة المجاورة، بالإضافة إلى ومناطق النزاع القائمة لمدة 14 يوما". (العربية)

