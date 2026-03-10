تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
11
o
طرابلس
16
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
8
o
النبطية
7
o
زحلة
5
o
بعلبك
11
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
عربي-دولي
شركة أميركيّة لن تنشر صوراً عن الشرق الأوسط لـ14 يوماً... ما السبب؟
Lebanon 24
10-03-2026
|
11:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة "بلانيت لابز" الأميركية، أنّها "ستؤخر نشر الصور عن
الشرق الأوسط
14 يوما، بهدف حماية الدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة".
وأضافت الشركة أنه "اعتبارا من الآن، سيتم حجب كافة البيانات التي تغطي أنحاء
إيران
والقواعد الحليفة المجاورة، بالإضافة إلى
دول الخليج
ومناطق النزاع القائمة لمدة 14 يوما". (العربية)
