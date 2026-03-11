تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
بزشكيان: إيران لا تنوي استهداف دول المنطقة
Lebanon 24
11-03-2026
|
04:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان
، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تنوي استهداف دول المنطقة أو الدخول في صراع معها، مشدداً على أن الضربات
الإيرانية
تقتصر على مصادر الهجمات ضد
إيران
.
وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء
الباكستاني
محمد شهباز شريف
، بحسب بيان رسمي إيراني، حيث قال
بزشكيان
إن "إيران تستهدف فقط القواعد التي تعد مصدر العدوان على بلادها في إطار حقها المشروع بالدفاع عن النفس".
وأضاف أن عدم تنبّه
المجتمع الدولي
للجهات المسؤولة عن إشعال الحروب قد يعرّض النظام والأمن العالميين للخطر.
