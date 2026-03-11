بزشكيان: إيران لا تنوي استهداف دول المنطقة

أكد ، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تنوي استهداف دول المنطقة أو الدخول في صراع معها، مشدداً على أن الضربات تقتصر على مصادر الهجمات ضد .



وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء ، بحسب بيان رسمي إيراني، حيث قال إن "إيران تستهدف فقط القواعد التي تعد مصدر العدوان على بلادها في إطار حقها المشروع بالدفاع عن النفس".

وأضاف أن عدم تنبّه للجهات المسؤولة عن إشعال الحروب قد يعرّض النظام والأمن العالميين للخطر.