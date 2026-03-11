إيران توسّع تهديداتها.. استهداف مراكز اقتصادية ومصارف مرتبطة بإسرائيل وأميركا

أعلنت أنها تعتزم استهداف المراكز الاقتصادية والمصارف المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية عن متحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء"، الذي قال إن هذا التهديد يأتي ردًا على ما وصفه بهجوم أميركي إسرائيلي استهدف أحد البنوك . كما دعت المدنيين إلى الابتعاد عن هذه المواقع.



ويأتي هذا التهديد في سياق اتساع من المواقع العسكرية إلى المصالح الاقتصادية والمالية، وسط تصعيد متواصل في المنطقة وتزايد المخاوف من انتقال المواجهة إلى البنى الاقتصادية الحساسة.

