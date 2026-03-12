مع اقتراب الحرب مع ايران من اسبوعها الثاني.. كم بلغت كلفة أول اسبوع؟

أبلغت الأميريكية "البنتاغون" الكونغرس بأن الأسبوع الأول من الحرب مع كلّف 11.3 مليار دولار، وفق شخص مطلع على الموضوع.





وقدم البنتاغون هذا التقدير للكونغرس في إحاطة عقدت في وقت سابق من هذا الأسبوع، بحسب المصدر الذي تحدث شريطة عدم هويته.



وذكر الجيش أنه أنفق 5 مليارات دولار على الذخائر وحدها خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من الحرب، وفقما ذكرت "الأسوشيتد برس".



وكانت ألمحت في وقت سابق إلى أنها سترسل للكونغرس طلبا لتمويل إضافي للحرب، لكن هذه الفكرة يبدو أنها تباطأت في الوقت الحالي.



وقال السيناتور روجر ويكر، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ عن الحزب ، الأربعاء، إنه لا يتوقع تقديم طلب التمويل الإضافي هذا الشهر.

