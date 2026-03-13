بعد مقتل جندي فرنسي بهجوم في أربيل.. هذا ما قاله ماكرون

أكد ليل الخميس ـ الجمعة مقتل الجندي الفرنسي أرنو فريون في هجوم بأربيل في .



وكتب ماكرون على إكس قائلا: "مات الجندي برتبة مساعد أرنو فريون من أجل خلال هجوم في منطقة أربيل في ".



وتابع: " الهجوم على قواتنا غير مقبول. الحرب في لا يمكن أن تبرر مثل هذه الهجمات".



وكان الجيش الفرنسي قد أعلن الخميس إصابة ستة من جنوده يشاركون في تدريبات لمكافحة الإرهاب في شمال ⁠العراق، إثر هجوم بطائرة مسيرة في أربيل، وذلك بعد ساعات قليلة من استهداف قاعدة إيطالية في المنطقة.



وقال الجيش الفرنسي في بيان: "أصيب اليوم ستة ‌جنود فرنسيين يقدمون تدريبات لمكافحة ‌الإرهاب لشركاء ⁠عراقيين بعد هجوم بمسيرة في منطقة أربيل بالعراق"، مضيفا أنهم نُقلوا إلى أقرب مرفق طبي.



ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل عن ⁠طبيعة إصاباتهم أو ‌مصدر المسيرة.



ولدى فرنسا مئات الجنود في أربيل ضمن تحالف دولي أوسع لمحاربة مسلحي تنظيم داعش في المنطقة.



