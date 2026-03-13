تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

عربي-دولي

بعد مقتل جندي فرنسي بهجوم في أربيل.. هذا ما قاله ماكرون

Lebanon 24
13-03-2026 | 00:18
بعد مقتل جندي فرنسي بهجوم في أربيل.. هذا ما قاله ماكرون
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليل الخميس ـ الجمعة مقتل الجندي الفرنسي أرنو فريون في هجوم بأربيل في كردستان العراق.

وكتب ماكرون على إكس قائلا: "مات الجندي برتبة مساعد أرنو فريون من أجل فرنسا خلال هجوم في منطقة أربيل في العراق".

وتابع: " الهجوم على قواتنا غير مقبول. الحرب في إيران لا يمكن أن تبرر مثل هذه الهجمات".

وكان الجيش الفرنسي قد أعلن الخميس إصابة ستة من جنوده يشاركون في تدريبات لمكافحة الإرهاب في شمال ⁠العراق، إثر هجوم بطائرة مسيرة في أربيل، وذلك بعد ساعات قليلة من استهداف قاعدة إيطالية في المنطقة.

وقال الجيش الفرنسي في بيان: "أصيب اليوم ستة ‌جنود فرنسيين يقدمون تدريبات لمكافحة ‌الإرهاب لشركاء ⁠عراقيين بعد هجوم بمسيرة في منطقة أربيل بالعراق"، مضيفا أنهم نُقلوا إلى أقرب مرفق طبي.

ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل عن ⁠طبيعة إصاباتهم أو ‌مصدر المسيرة.

ولدى فرنسا مئات الجنود في أربيل ضمن تحالف دولي أوسع لمحاربة مسلحي تنظيم داعش في المنطقة.
