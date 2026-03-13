ترامب يهدد منتخب إيران علناً… والأخير يردّ

أثار الرئيس الأميركي جدلاً واسعاً بعد توجيهه رسالة علنية اعتُبرت تهديداً مبطناً للمنتخب على خلفية مشاركته في نهائيات .



وكتب في منشور عبر حسابه:"منتخب الوطني لكرة القدم مرحّب به في كأس العالم، لكنني حقاً لا أعتقد أنه من المناسب وجوده هناك، من أجل حياتهم وسلامتهم".

التصريح قوبل برد من المنتخب الإيراني الذي شدد في بيان نشر عبر حساباته الرسمية على أن كأس العالم بطولة دولية ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ولا تخضع لقرار أي دولة بعينها.

وأكد البيان أن المنتخب الإيراني تأهّل إلى البطولة "عن جدارة بعد سلسلة انتصارات متتالية"، ليكون من بين أوائل المنتخبات التي حجزت مقعدها في النهائيات، مشدداً على أنه "لا يمكن لأي جهة أن تُقصي المنتخب الإيراني من كأس العالم".

وأضاف الرد" أن الدولة التي ينبغي طرح الأسئلة حولها هي تلك التي تحمل صفة "المضيف"، لكنها قد لا تكون قادرة على ضمان أمن المنتخبات المشاركة في هذا الحدث العالمي".

وتبرز في خلفية هذا السجال مفارقة لافتة، إذ كان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد منح ترامب في وقت سابق جائزة مرتبطة بالسلام في إطار مبادرة رياضية تهدف إلى تعزيز التقارب بين الشعوب عبر .

غير أن تصريحاته الأخيرة تجاه المنتخب الإيراني أعادت طرح تساؤلات حول التناقض بين الخطاب السياسي المتصاعد وبين الشعارات التي ترفعها المؤسسات الرياضية حول دور الرياضة في نشر السلام.

