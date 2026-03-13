تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

ترامب يهدد منتخب إيران علناً… والأخير يردّ

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
13-03-2026 | 00:21
A-
A+
ترامب يهدد منتخب إيران علناً… والأخير يردّ
ترامب يهدد منتخب إيران علناً… والأخير يردّ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلاً واسعاً بعد توجيهه رسالة علنية اعتُبرت تهديداً مبطناً للمنتخب الإيراني لكرة القدم على خلفية مشاركته في نهائيات كأس العالم.

وكتب ترامب في منشور عبر حسابه:"منتخب إيران الوطني لكرة القدم مرحّب به في كأس العالم، لكنني حقاً لا أعتقد أنه من المناسب وجوده هناك، من أجل حياتهم وسلامتهم".
التصريح قوبل برد من المنتخب الإيراني الذي شدد في بيان نشر عبر حساباته الرسمية على أن كأس العالم بطولة دولية ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ولا تخضع لقرار أي دولة بعينها.
وأكد البيان أن المنتخب الإيراني تأهّل إلى البطولة "عن جدارة بعد سلسلة انتصارات متتالية"، ليكون من بين أوائل المنتخبات التي حجزت مقعدها في النهائيات، مشدداً على أنه "لا يمكن لأي جهة أن تُقصي المنتخب الإيراني من كأس العالم". 
وأضاف الرد" أن الدولة التي ينبغي طرح الأسئلة حولها هي تلك التي تحمل صفة "المضيف"، لكنها قد لا تكون قادرة على ضمان أمن المنتخبات المشاركة في هذا الحدث العالمي".
وتبرز في خلفية هذا السجال مفارقة لافتة، إذ كان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد منح ترامب في وقت سابق جائزة مرتبطة بالسلام في إطار مبادرة رياضية تهدف إلى تعزيز التقارب بين الشعوب عبر كرة القدم.
غير أن تصريحاته الأخيرة تجاه المنتخب الإيراني أعادت طرح تساؤلات حول التناقض بين الخطاب السياسي المتصاعد وبين الشعارات التي ترفعها المؤسسات الرياضية حول دور الرياضة في نشر السلام.
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
المالكي يرد على تهديد ترامب: سأستمر في العمل حتى النهاية
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 08:59:22 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: هجمات إيران وتهديداتها ستنتهي أخيرا في عهد الرئيس ترامب
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 08:59:22 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يهدد إيران إذا أقدمت على خطوات توقف تدفق النفط
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 08:59:22 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يهدد بقطع التجارة مع إسبانيا بعد رفض استخدام القواعد في ضربات إيران
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 08:59:22 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

رادار لبنان24

دونالد ترامب

كأس العالم

لكرة القدم

كرة القدم

الإيراني

دونالد

الرياض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:26 | 2026-03-13
Lebanon24
02:04 | 2026-03-13
Lebanon24
02:02 | 2026-03-13
Lebanon24
01:34 | 2026-03-13
Lebanon24
01:09 | 2026-03-13
Lebanon24
00:47 | 2026-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24