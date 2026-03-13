أميركا تسمح للدول بشراء النفط الروسي العالق في البحر حتى 11 نيسان

أعلن موقع وزارة الخزانة ‌الأميركية ‌أن ‌ أصدرت أمس الخميس ‌ترخيصا ⁠عاما جديدا يسمح ⁠بشراء ‌ ⁠الخام والمنتجات ⁠النفطية من ⁠والمحملة على السفن حتى 11 نيسان المقبل.



وفي هذا الإطار، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في بيان إن التفويض الأخير يهدف إلى "زيادة النطاق العالمي للإمدادات الحالية" لكنه أصرّ على أن ذلك "إجراء ضيق النطاق وقصير الأجل".



وأضاف أن ذلك لن يوفر "فائدة مالية كبيرة للحكومة الروسية التي تستمد غالبية إيراداتها من الطاقة من الضرائب المفروضة عند نقطة الاستخراج".



وكان بيسنت صرّح في وقت سابق أن تنظر في رفع عن المزيد من النفط الروسي.



ويأتي ‌هذا الترخيص اعتبارا من ‌12 آذار، ‌بعد ⁠يوم واحد من إعلان الأميركية الإفراج عن 172 ⁠مليون ‌برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي ⁠في مسعى لكبح جماح الارتفاع ⁠الحاد في أسعار الخام نتيجة الحرب مع ⁠إيران.



وجاء قرار الإفراج عن تلك الكمية في إطار أوسع نطاقا من وكالة الطاقة الدولية، التي تضم 32 دولة، بإطلاق 400 مليون ‌برميل من النفط.



