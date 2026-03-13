ترامب: دمرنا إيران تدميرًا شاملًا.. ورسالة جديدة إلى خامنئي

في اليوم الرابع عشر من الحرب بين من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، أكد الرئيس الأميركي أن بلاده "دمرت إيران تدميراً شاملاً لم يسبق لأي دولة أخرى أن فعلته"، مشيراً إلى أن الضربات الأميركية كانت "أقوى مما تعرضت له أي دولة منذ الحرب العالمية الثانية" . وأضاف في مقابلة مع "فوكس نيوز" أن دمّرت معظم الصواريخ والمسيرات ، وأغرقت جميع سفنها البحرية.



وحث سفن الشحن على إظهار الشجاعة والمرور عبر مضيق هرمز، قائلاً: "لا يوجد ما يدعو للخوف.. ليس لديهم أسطول بحري.. لقد أغرقنا جميع سفنهم" . كما شدد على أن إيران كانت تخطط للسيطرة على بالكامل.



وفيما يتعلق بالمرشد الجديد مجتبى خامنئي، قال ترامب إنه "لا يزال على قيد الحياة بشكل أو بآخر"، مرجحاً أن يكون متضرراً من الضربات، مضيفاً: "لقد كانوا يتحدثون كثيراً، لذلك سيتعيّن عليه أن يثبت نفسه". وتأتي هذه التصريحات بعد رسالة للمرشد الإيراني الجديد أكد فيها أن بلاده لن تتراجع وستثأر، وأن مضيق هرمز سيبقى مغلقاً ، فيما أكد الإيراني استمراره في إغلاق المضيق والتصدي للعدوان .



يُذكر أن الحرب تسببت في شلل شبه كامل للملاحة في مضيق هرمز الحيوي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار عالمياً. (العربية)

