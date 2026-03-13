تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ترامب: دمرنا إيران تدميرًا شاملًا.. ورسالة جديدة إلى خامنئي

Lebanon 24
13-03-2026 | 00:31
ترامب: دمرنا إيران تدميرًا شاملًا.. ورسالة جديدة إلى خامنئي
في اليوم الرابع عشر من الحرب بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده "دمرت إيران تدميراً شاملاً لم يسبق لأي دولة أخرى أن فعلته"، مشيراً إلى أن الضربات الأميركية كانت "أقوى مما تعرضت له أي دولة منذ الحرب العالمية الثانية" . وأضاف في مقابلة مع "فوكس نيوز" أن واشنطن دمّرت معظم الصواريخ والمسيرات الإيرانية، وأغرقت جميع سفنها البحرية.

وحث ترامب سفن الشحن على إظهار الشجاعة والمرور عبر مضيق هرمز، قائلاً: "لا يوجد ما يدعو للخوف.. ليس لديهم أسطول بحري.. لقد أغرقنا جميع سفنهم" . كما شدد على أن إيران كانت تخطط للسيطرة على الشرق الأوسط بالكامل.

وفيما يتعلق بالمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، قال ترامب إنه "لا يزال على قيد الحياة بشكل أو بآخر"، مرجحاً أن يكون متضرراً من الضربات، مضيفاً: "لقد كانوا يتحدثون كثيراً، لذلك سيتعيّن عليه أن يثبت نفسه". وتأتي هذه التصريحات بعد رسالة للمرشد الإيراني الجديد أكد فيها أن بلاده لن تتراجع وستثأر، وأن مضيق هرمز سيبقى مغلقاً ، فيما أكد الحرس الثوري الإيراني استمراره في إغلاق المضيق والتصدي للعدوان .

يُذكر أن الحرب تسببت في شلل شبه كامل للملاحة في مضيق هرمز الحيوي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً. (العربية)
مستشار خامنئي: على ترامب أن يتذكر تدمير إيران لقاعدة العديد الأميركية لفهم حقيقة إرادة إيران وقدرتها على الرد على أي عدوان
ترامب: إيران تجاهلت الفرصة الأخيرة ودمرنا قدراتها الصاروخية وبحريتها ونسعى لتدمير الصواريخ الباليستية
ترامب: الهجوم على إيران وتدمير برنامحهم النووي أحد أهم إنجازاتي
ترامب لـ NBC NEWS: إيران ارتكبت خطأ كبيرا باختيار مجتبى خامنئي كمرشد جديد
