إصابات في الجليل عقب سقوط صاروخ إيراني

أفاد الإسعاف عن سقوط 58 إصابة جراء سقوط صاروخ إيراني على "الزرازير" في .



وأصيب عدد كبير من المباني في البلدة، عقب سقوط الصاروخ.



واشارت وسائل إعلام إلى أنّ ارتفاع عدد المصابين سببه أن البلدة خالية من الملاجئ.



وقالت صحيفة إنه تم إخلاء حوالي 50 شخصا من منازلهم في قرية الزرازير بعد الرشقة الصاروخية.



