لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
استهدف المركز الوطني للأبحاث النووية.. بولندا تتهم إيران بشنّ هجوم سيبراني
Lebanon 24
13-03-2026
|
01:09
photos
أعلنت
بولندا
إحباط هجوم سيبراني استهدف
المركز الوطني للأبحاث
النووية، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية ترجح انطلاقه من الأراضي
الإيرانية
، مع التأكيد أن هذا الاستنتاج لا يزال قيد التحقق وقد يكون نتيجة تمويه لإخفاء الجهة الفعلية المنفذة. وقال وزير الشؤون الرقمية كريستوف غاوكوفسكي إن الهجوم لم ينجح بالحجم المخطط له، وإن محاولة اختراق المنظومة أُحبطت خلال الأيام الأخيرة.
وأوضح الوزير أن
الأجهزة الأمنية
البولندية
رفعت مستوى التأهب منذ اندلاع الحرب في
الشرق الأوسط
، فيما شددت السلطات على أن المركز بقي آمنًا وأن التحقيقات مستمرة لتحديد مصدر الهجوم بصورة نهائية.
