عربي-دولي
ترامب: ترقّبوا ما سيحدث للنظام الإيرانيّ
Lebanon 24
13-03-2026
|
01:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أن "البحرية
الإيرانية
اندثرت ولم يعد لسلاح الجو وجود وتتعرض صواريخهم ومسيراتهم وكل ما يملكونه للإبادة".
وقال
ترامب
: "نمتلك قوة نيران لا مثيل لها وذخائر غير محدودة ووقتاً وفيراً فترقبوا ما سيحل بالنظام في
إيران
اليوم".
واعتبر "إننا ندمر النظام الإرهابي في إيران تدميراً شاملاً عسكرياً واقتصادياً ومن كافة النواحي".
