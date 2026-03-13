ترامب: ترقّبوا ما سيحدث للنظام الإيرانيّ

أكد الرئيس الأميركي أن "البحرية اندثرت ولم يعد لسلاح الجو وجود وتتعرض صواريخهم ومسيراتهم وكل ما يملكونه للإبادة".



وقال : "نمتلك قوة نيران لا مثيل لها وذخائر غير محدودة ووقتاً وفيراً فترقبوا ما سيحل بالنظام في اليوم".

واعتبر "إننا ندمر النظام الإرهابي في إيران تدميراً شاملاً عسكرياً واقتصادياً ومن كافة النواحي".