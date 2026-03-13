زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر اليوم الجمعة وسط ، بحسب ما أفادت وكالة الاستجابة للطوارئ "أفاد".



وأوضحت والطوارئ "أفاد" أن الزلزال وقع مركزه في مدينة نيكسار بمحافظة توكات، على عمق 6.4 كيلومترات، عند الساعة 03:35 صباحا. وأكدت الوكالة أن الهزة شعر بها سكان عدة محافظات، مضيفة أنه "لم ترد أي تطورات سلبية".



ورغم ذلك، شوهد العديد من السكان ينتظرون في سياراتهم أو في الشوارع رغم البرد، خشية العودة إلى منازلهم، وفقا لما نقلته قناة "خبر ترك" الإخبارية. (روسيا اليوم)







