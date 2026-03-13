تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته

Lebanon 24
13-03-2026 | 07:02
زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته
ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر اليوم الجمعة وسط تركيا، بحسب ما أفادت وكالة الاستجابة للطوارئ التركية "أفاد".

وأوضحت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ "أفاد" أن الزلزال وقع مركزه في مدينة نيكسار بمحافظة توكات، على عمق 6.4 كيلومترات، عند الساعة 03:35 صباحا. وأكدت الوكالة أن الهزة شعر بها سكان عدة محافظات، مضيفة أنه "لم ترد أي تطورات سلبية".

ورغم ذلك، شوهد العديد من السكان ينتظرون في سياراتهم أو في الشوارع رغم البرد، خشية العودة إلى منازلهم، وفقا لما نقلته قناة "خبر ترك" الإخبارية. (روسيا اليوم)

 
زلزال يضرب تركيا.. هذه قوته
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 08:56:53 Lebanon 24 Lebanon 24
‌وكالة الأناضول: زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب ولاية باليكسير غربي تركيا
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 08:56:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة مهر الإيرانية: زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب بندر خمیر في محافظة هرمزكان جنوب إيران
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 08:56:53 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: زلزال بقوّة 6.3 درجات يضرب بالقرب من ألاسكا
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 08:56:53 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
07:26 | 2026-03-13
Lebanon24
07:04 | 2026-03-13
Lebanon24
06:34 | 2026-03-13
Lebanon24
06:09 | 2026-03-13
Lebanon24
05:47 | 2026-03-13
Lebanon24
05:36 | 2026-03-13
