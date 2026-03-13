تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته
Lebanon 24
13-03-2026
|
07:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر اليوم الجمعة وسط
تركيا
، بحسب ما أفادت وكالة الاستجابة للطوارئ
التركية
"أفاد".
وأوضحت
وكالة إدارة الكوارث
والطوارئ "أفاد" أن الزلزال وقع مركزه في مدينة نيكسار بمحافظة توكات، على عمق 6.4 كيلومترات، عند الساعة 03:35 صباحا. وأكدت الوكالة أن الهزة شعر بها سكان عدة محافظات، مضيفة أنه "لم ترد أي تطورات سلبية".
ورغم ذلك، شوهد العديد من السكان ينتظرون في سياراتهم أو في الشوارع رغم البرد، خشية العودة إلى منازلهم، وفقا لما نقلته قناة "خبر ترك" الإخبارية. (روسيا اليوم)
