Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

قتلى في افعانستان بهجوم باكستاني

Lebanon 24
13-03-2026 | 02:04
قتلى في افعانستان بهجوم باكستاني
أعلنت حكومة طالبان في أفغانستان مقتل 4أفراد من عائلة واحدة، بينهم طفلان، قُتلوا بنيران المدفعية وقذائف الهاون الباكستانية شرق البلاد.
وقتل سبعة أشخاص في أفغانستان منذ الثلاثاء نتيجة اشتباكات عبر الحدود، وفق ما أفادت السلطات في كابول.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة حمد الله فطرت إن القتلى الأربعة سقطوا في وقت مبكر من صباح الخميس في ولاية خوست، متهما باكستان باستهداف منازل مدنيين وخيام بدو عمدا.

وكتب على منصة "إكس" "قُتل أربعة أفراد من عائلة بدوية، هم امرأة ورجل وطفلين، فتاة وصبي، وأصيب ثلاثة أطفال آخرون بجروح".

وأفاد مكتب حاكم المنطقة بحصيلة قتلى مماثلة.

وفي إسلام أباد، صرح الناطق باسم وزارة الخارجية طاهر حسين أندرابي لصحفيين بأن باكستان نفذت "عمليات محددة الأهداف بعناية فائقة، مع مبدأ التحقق الصارم والتأكد من عدم إصابة أي مدني".
 
مواضيع ذات صلة
الجيش الباكستاني: مقتل 11 من أفراد الأمن بهجوم مسلح
وسائل إعلام باكستانية: قتلى وجرحى برصاص جنود أميركيين خلال اقتحام محتجين مقر القنصلية الأميركية في كراتشي
حاكم سمولينسك الروسية: 4 قتلى بهجوم أوكراني بمسيّرة
إعلام باكستاني: مقتل 4 إرهابيين مشتبه بهم في عملية لمكافحة الإرهاب جنوبي البلاد
وزارة الخارجية

الباكستاني

وقال نائب

مكتب حاكم

أفغانستان

نائب ال

باسم ال

طالبان

