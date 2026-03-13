قتلى في افعانستان بهجوم باكستاني

أعلنت حكومة في مقتل 4أفراد من عائلة واحدة، بينهم طفلان، قُتلوا بنيران المدفعية وقذائف الهاون الباكستانية شرق البلاد.

وقتل سبعة أشخاص في أفغانستان منذ الثلاثاء نتيجة اشتباكات عبر الحدود، وفق ما أفادت السلطات في .



المتحدث باسم الحكومة حمد الله فطرت إن القتلى الأربعة سقطوا في وقت مبكر من صباح الخميس في ولاية خوست، متهما باكستان باستهداف منازل مدنيين وخيام بدو عمدا.



وكتب على منصة "إكس" "قُتل أربعة أفراد من عائلة بدوية، هم امرأة ورجل وطفلين، فتاة وصبي، وأصيب ثلاثة أطفال آخرون بجروح".



وأفاد المنطقة بحصيلة قتلى مماثلة.



وفي إسلام أباد، صرح الناطق باسم طاهر حسين أندرابي لصحفيين بأن باكستان نفذت "عمليات محددة الأهداف بعناية فائقة، مع مبدأ التحقق الصارم والتأكد من عدم إصابة أي مدني".





