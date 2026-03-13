إسرائيل تكثف ضرباتها.. 200 هدف في إيران خلال 24 ساعة (فيديو)

أعلن الجيش أنه استهدف أكثر من 200 هدف في غرب ووسط خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عبر طلعات نفذتها عشرات الطائرات المقاتلة، وشملت منصات إطلاق صواريخ باليستية ومنظومات دفاعية ومواقع لإنتاج وسائل قتالية.



وقال في بيان إن هذه الضربات تأتي ضمن عملية "زئير "، مشيراً إلى أن سلاح الجو نفذ منذ بدء العملية مئات الطلعات ضد بنى تحتية تابعة للنظام بهدف تقليص وتيرة إطلاق الصواريخ باتجاه .



وفي السياق نفسه، قال الرئيس الأميركي إن إيران تتعرض لهجمات عسكرية غير مسبوقة، مضيفاً في مقابلة مع " " أن الضربات التي تُنفذ ضدها لم يشهد العالم مثيلاً لها منذ الحرب العالمية الثانية.

#عاجل ❌خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هاجم سلاح الجو أكثر من 200 هدف في غرب ووسط إيران



⭕️انجزت عشرات الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية طلعات هجومية واسعة في غرب ووسط إيران تم خلالها إسقاط كميات كبيرة من الذخائر على أكثر من 200 هدف… pic.twitter.com/BZQzxlH7GE — (@AvichayAdraee) March 13, 2026