Najib Mikati
عربي-دولي

إسرائيل تكثف ضرباتها.. 200 هدف في إيران خلال 24 ساعة (فيديو)

Lebanon 24
13-03-2026 | 02:26
إسرائيل تكثف ضرباتها.. 200 هدف في إيران خلال 24 ساعة (فيديو)
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف أكثر من 200 هدف في غرب ووسط إيران خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عبر طلعات نفذتها عشرات الطائرات المقاتلة، وشملت منصات إطلاق صواريخ باليستية ومنظومات دفاعية ومواقع لإنتاج وسائل قتالية.

وقال في بيان إن هذه الضربات تأتي ضمن عملية "زئير الأسد"، مشيراً إلى أن سلاح الجو نفذ منذ بدء العملية مئات الطلعات ضد بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني بهدف تقليص وتيرة إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وفي السياق نفسه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران تتعرض لهجمات عسكرية غير مسبوقة، مضيفاً في مقابلة مع "فوكس نيوز" أن الضربات التي تُنفذ ضدها لم يشهد العالم مثيلاً لها منذ الحرب العالمية الثانية.
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 200 هدف في غرب ووسط إيران خلال يوم واحد
وسائل إعلام إسرائيليّة: احتمالات تنفيذ ضربة أميركية ضد إيران ارتفعت خلال الـ24 ساعة الماضية
الجيش الإسرائيلي يُعلن استهداف أكثر من 200 هدف في ايران
الجيش الإسرائيلي: أكثر من 700 طلعة جوية خلال 24 ساعة نحو إيران
