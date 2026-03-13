إسرائيل تكثف ضرباتها.. 200 هدف في إيران خلال 24 ساعة (فيديو)

#عاجل ❌خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هاجم سلاح الجو أكثر من 200 هدف في غرب ووسط إيران
⭕️انجزت عشرات الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية طلعات هجومية واسعة في غرب ووسط إيران تم خلالها إسقاط كميات كبيرة من الذخائر على أكثر من 200 هدف… pic.twitter.com/BZQzxlH7GE
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 13, 2026
#عاجل ❌خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هاجم سلاح الجو أكثر من 200 هدف في غرب ووسط إيران
⭕️انجزت عشرات الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية طلعات هجومية واسعة في غرب ووسط إيران تم خلالها إسقاط كميات كبيرة من الذخائر على أكثر من 200 هدف… pic.twitter.com/BZQzxlH7GE