عربي-دولي

الكرملين: لا قلق من تراجع الاهتمام الأميركي بملف أوكرانيا بسبب الحرب في إيران

Lebanon 24
13-03-2026 | 08:03
الكرملين: لا قلق من تراجع الاهتمام الأميركي بملف أوكرانيا بسبب الحرب في إيران
الكرملين: لا قلق من تراجع الاهتمام الأميركي بملف أوكرانيا بسبب الحرب في إيران photos 0
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا لا تشعر بأي قلق من أن تؤدي الحرب في إيران إلى تراجع اهتمام الولايات المتحدة بالوساطة في محادثات السلام المتعلقة بأوكرانيا.
 
وأكد بيسكوف في تصريحات صحفية أن الاتصالات مع الجانب الأميركي لا تبرر وجود مثل هذه المخاوف، مشيراً إلى أن روسيا تتوقع عقد جولة جديدة من المفاوضات دون تحديد موعد لها حتى الآن.

يأتي ذلك في أعقاب اتصال هاتفي جرى يوم الإثنين الماضي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب، هو الأول بينهما منذ كانون أول 2025، وجاء بمبادرة من واشنطن لمناقشة قضايا دولية مهمة.
 
وخلال الاتصال، استعرض بوتين الوضع الميداني مشيراً إلى "تقدم ونجاحات" تحققها القوات الروسية، كما عبّر عن تقييم إيجابي لجهود الوساطة التي يبذلها ترامب للتوصل إلى تسوية سياسية للحرب في أوكرانيا، رغم تعثر جولات التفاوض السابقة في وقف العمليات العسكرية.

