الرئيس التركي يؤكد استعداد بلاده لمواجهة أي تهديدات صاروخية

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن لن تنجرَّ إلى الحرب الدائرة بين وإسرائيل والولايات المتحدة، لكنها مستعدة لمواجهة جميع التهديدات، وفقًا لـ" ".





وجاء ذلك بعد اعتراض صاروخ باليستي إيراني ثالث أُطلق باتجاه تركيا، وقال أردوغان خلال مأدبة إفطار "خلال هذه العملية، نتخذ جميع الإجراءات الوقائية لمنع أي تهديدات تستهدف مجالنا الجوي، تماماً كما فعلنا الليلة الماضية".



وأضاف "أولويتنا الرئيسية هي إبقاء بلادنا بعيدة عن أتون هذه النار".





وكان أردوغان أبلغ نظيره مسعود بزشكيان في وقت سابق بأن انتهاكات المجال الجوي التركي غير مبررة، محذرًا من أن استهداف دول المنطقة لا يخدم مصالح أي طرف.



وأكد أردوغان، في اتصال هاتفي مع بزشكيان، أن تركيا تعمل على فتح قنوات دبلوماسية للمساعدة في إنهاء الحرب، وفقاً لبيان أصدرته الرئاسة .



