Advertisement

عربي-دولي

2500 من مشاة البحرية على متن 3 سفن.. آلاف من المارينز الأميركيين في طريقهم إلى الشرق الأوسط

Lebanon 24
14-03-2026 | 00:23
2500 من مشاة البحرية على متن 3 سفن.. آلاف من المارينز الأميركيين في طريقهم إلى الشرق الأوسط
أرسلت الولايات المتحدة مزيدا من قوات مشاة البحرية "المارينز" والسفن الحربية إلى الشرق الأوسط بعد أسبوعين من الحرب التي تشنها مع إسرائيل على إيران، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس تريبولي" المتمركزة في اليابان، وعلى متنها قوات من المارينز، في طريقها إلى المنطقة.

كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن نحو 2500 من مشاة البحرية على متن ثلاث سفن على الأقل يتجهون إلى الشرق الأوسط.

من جانبها، قالت شبكة "سي إن إن" إن القوة المرسلة عبارة عن وحدة بحرية استكشافية تضم عادة نحو 2500 جندي من مشاة البحرية والبحارة.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن طلب إرسال هذه التعزيزات صدر عن القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط، ووافق عليه وزير الحرب بيت هيغسيث، مضيفة أن في المنطقة بالفعل قوات من مشاة البحرية تدعم الهجمات على إيران.

وأوضحت الشبكة أن نشر هذه الوحدة لا يعني بالضرورة استخدامها كقوة برية داخل إيران، لكنه يوفر قدرات برية وبرمائية وجوية يمكن أن يستخدمها القادة العسكريون إذا دعت الحاجة.

وأضافت أن الوحدة تضم أيضاً سرباً من مقاتلات F-35 وسربا من طائرات MV-22 أوسبري ذات المراوح القلابة.

Advertisement
الخارجية الأميركية: استكمال أكثر من 12 رحلة طيران وإجلاء آلاف الأميركيين بأمان من الشرق الأوسط
ترامب: بدأنا بإجلاء آلاف الأشخاص من دول مختلفة في أنحاء الشرق الأوسط
"رويترز" عن مسؤول أميركي: وصول مدمّرة إضافية تابعة للبحرية الأميركية إلى الشرق الأوسط
الإدارة البحرية الأميركية: إيران حاولت إجبار سفن تجارية على دخول مياهها الإقليمية وأحدثها في 3 شباط
Advertisement
