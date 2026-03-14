2500 من مشاة البحرية على متن 3 سفن.. آلاف من المارينز الأميركيين في طريقهم إلى الشرق الأوسط

أرسلت مزيدا من قوات مشاة البحرية "المارينز" والسفن الحربية إلى بعد أسبوعين من الحرب التي تشنها مع على ، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.



ونقلت صحيفة " " عن مسؤولين أميركيين قولهم إن حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس تريبولي" المتمركزة في ، وعلى متنها قوات من المارينز، في طريقها إلى المنطقة.



كما ذكرت صحيفة " تايمز" أن نحو 2500 من مشاة البحرية على متن ثلاث سفن على الأقل يتجهون إلى الشرق الأوسط.



من جانبها، قالت شبكة " إن" إن القوة المرسلة عبارة عن وحدة بحرية استكشافية تضم عادة نحو 2500 جندي من مشاة البحرية والبحارة.



وأشارت " جورنال" إلى أن طلب إرسال هذه التعزيزات صدر عن القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط، ووافق عليه وزير الحرب بيت هيغسيث، مضيفة أن في المنطقة بالفعل قوات من مشاة البحرية تدعم الهجمات على إيران.



وأوضحت الشبكة أن نشر هذه الوحدة لا يعني بالضرورة استخدامها كقوة برية داخل إيران، لكنه يوفر قدرات برية وبرمائية وجوية يمكن أن يستخدمها العسكريون إذا دعت الحاجة.



وأضافت أن الوحدة تضم أيضاً سرباً من مقاتلات F-35 وسربا من طائرات MV-22 أوسبري ذات المراوح القلابة.





