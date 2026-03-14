مع دخول الحرب اسبوعها الثالث.. إيران تطلق دفعة صواريخ جديدة وإسرائيل تنذر مدينة تبريز

مع دخول الحرب بين من جهة وإسرائيل وأميركا من جهة أخرى أسبوعها الثالث، أطلقت القوات اليوم السبت دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه ، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي.



فيما أعلن "مقر خاتم الأنبياء" أن قواته استهدفت 10 أماكن لقادة إسرائيل، و 3 مواقع لتجمع القوات الأميركية في المنطقة

كما أضاف أنه تم استهداف " حيفا وقيسارية وزرعيت وشلومي ومركز الصناعات العسكرية في حولون"



كذلك أشار إلى أنه "استهدف الجليل والجولان وحيفا بمسيرات وصواريخ قدر وخيبر شكن"



صفارات الإنذار تدوي

بالتزامن، أصدر الجيش تحذيرا بإخلاء منطقة صناعية محددة في تبريز الإيرانية.



هذا وأشار في بيان إلى أنه رصد صواريخ أُطلقت من إيران، مؤكدا أن "أنظمة الدفاع عملت على اعتراض التهديد".



فيما لفتت الداخلية إلى أن صفارات الإنذار دوت في وحيفا ومناطق واسعة شمال إسرائيل.