الجيش الإسرائيلي يأمر سكان أحياء في تبريز بإخلاء منازلهم

أصدر الجيش ، السبت، أوامر إخلاء لسكان غربي مدينة تبريز في شمال ، تحسبا لعمليات عسكرية "خلال الساعات المقبلة".





وكتب الجيش الإسرائيلي عبر منصة "إكس" في منشور أرفقه بخريطة: "من أجل سلامتكم وصحتكم، نطلب منكم مغادرة المنطقة فورا".



لكن تثور مخاوف من أن المعنيين بالتحذير قد لا يتسنى لهم قراءته، إذ إن الإنترنت مقطوع في إيران منذ أسبوعين، من جراء الحرب التي تشنها وإسرائيل على البلاد.

