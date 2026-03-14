ترامب ينشر فيديو لضرب جزيرة خرج الايرانية

أعلن الرئيس الأميركي أن الجيش الأميركي "دمّر بشكل كامل" أهدافا عسكرية في خرج ، المنفذ لصادرات من الخام.



وهدد في منشور على منصته "تروث سوشيال" اليوم السبت بضرب بنيتها التحتية النفطية إذا لم تتوقف عن عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي.



وقال: "لقد اخترت عدم تدمير البنية التحتية النفطية في . لكن، إذا قامت إيران، أو أي جهة أخرى، بأي شيء يعرقل حرية وسلامة مرور السفن عبر مضيق هرمز، فسأعيد النظر في الأمر فورا".



إلى ذلك، أشار إلى أن الجيش الأميركي "نفذ واحدة من أقوى الضربات الجوية في تاريخ ، ودمر بشكل كامل كل هدف عسكري في جوهرة التاج ، جزيرة خرج".



