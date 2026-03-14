عربي-دولي
ترامب ينشر فيديو لضرب جزيرة خرج الايرانية
Lebanon 24
14-03-2026
|
04:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أن الجيش الأميركي "دمّر بشكل كامل" أهدافا عسكرية في
جزيرة
خرج
الإيرانية
، المنفذ
الرئيسي
لصادرات
طهران
من
النفط
الخام.
وهدد
ترامب
في منشور على منصته "تروث سوشيال" اليوم السبت بضرب بنيتها التحتية النفطية إذا لم تتوقف
إيران
عن عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي.
وقال: "لقد اخترت عدم تدمير البنية التحتية النفطية في
الجزيرة
. لكن، إذا قامت إيران، أو أي جهة أخرى، بأي شيء يعرقل حرية وسلامة مرور السفن عبر مضيق هرمز، فسأعيد النظر في الأمر فورا".
إلى ذلك، أشار إلى أن الجيش الأميركي "نفذ واحدة من أقوى الضربات الجوية في تاريخ
الشرق الأوسط
، ودمر بشكل كامل كل هدف عسكري في جوهرة التاج
الإيراني
، جزيرة خرج".
