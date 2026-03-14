|
|
عربي-دولي

السيسي: نعمل لإخماد الحرب في الخليج وندعم الدول العربية

Lebanon 24
14-03-2026 | 17:13
السيسي: نعمل لإخماد الحرب في الخليج وندعم الدول العربية
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن المنطقة تقف عند مفترق طرق تاريخي، في ظل تحديات كبيرة ومتغيرات متسارعة تفرض ظرفا بالغ الحساسية.

وقال السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية السبت، إن مصر تبذل قصارى جهدها لإخماد نيران الحرب في منطقة الخليج العربي، محذرا من أن هذه المواجهة تحمل تداعيات اقتصادية وإنسانية وأمنية عاصفة لن ينجو منها أحد.

وأشار إلى أن القاهرة تعمل أيضا على خفض التصعيد في الدول العربية الأخرى التي تشهد صراعات ونزاعات مسلحة، سواء شرقا أو غربا أو جنوبا.

وجدد السيسي إدانة مصر للاعتداءات التي تتعرض لها الدول العربية الشقيقة، وما يمس أمنها واستقرارها في ظل الحرب الدائرة في المنطقة، مؤكدا دعم القاهرة الكامل والثابت لأشقائها العرب، مع التشديد على ضرورة خفض التصعيد وتغليب لغة الحوار والعقل والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

ولفت إلى أن هذه النزاعات والأجواء المتوترة ألقت بظلال ثقيلة على الاقتصاد العالمي، متسببة في اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مؤكدا أن مصر لم تكن بعيدة عن هذه التداعيات.
مواضيع ذات صلة
الرئاسة المصرية: السيسي أدان في اتصال مع بزشكيان الهجمات الإيرانية على الدول العربية
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 04:07:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي: أحد أهداف الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران دق إسفين بين إيران ودول الخليج
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 04:07:45 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية: ندعم كل ما يحقق أمن الدول العربية واستقرارها وازدهارها
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 04:07:45 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا تشعر الدول العربية بالرعب من الحرب الأميركية مع إيران؟
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 04:07:45 Lebanon 24 Lebanon 24

