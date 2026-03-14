السيسي: نعمل لإخماد الحرب في الخليج وندعم الدول العربية

أكد أن المنطقة تقف عند مفترق طرق تاريخي، في ظل تحديات كبيرة ومتغيرات متسارعة تفرض ظرفا بالغ الحساسية.



وقال ، خلال حفل إفطار الأسرة السبت، إن مصر تبذل قصارى جهدها لإخماد نيران الحرب في منطقة ، محذرا من أن هذه المواجهة تحمل تداعيات اقتصادية وإنسانية وأمنية عاصفة لن ينجو منها أحد.



وأشار إلى أن تعمل أيضا على خفض التصعيد في الأخرى التي تشهد صراعات ونزاعات مسلحة، سواء شرقا أو غربا أو جنوبا.



وجدد السيسي إدانة مصر للاعتداءات التي تتعرض لها الدول العربية الشقيقة، وما يمس أمنها واستقرارها في ظل الحرب الدائرة في المنطقة، مؤكدا دعم القاهرة الكامل والثابت لأشقائها العرب، مع التشديد على ضرورة خفض التصعيد وتغليب لغة الحوار والعقل والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.



ولفت إلى أن هذه النزاعات والأجواء المتوترة ألقت بظلال ثقيلة على الاقتصاد العالمي، متسببة في اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مؤكدا أن مصر لم تكن بعيدة عن هذه التداعيات.

