18
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
5
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
عربي-دولي
السيسي: نعمل لإخماد الحرب في الخليج وندعم الدول العربية
Lebanon 24
14-03-2026
|
17:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
أن المنطقة تقف عند مفترق طرق تاريخي، في ظل تحديات كبيرة ومتغيرات متسارعة تفرض ظرفا بالغ الحساسية.
وقال
السيسي
، خلال حفل إفطار الأسرة
المصرية
السبت، إن مصر تبذل قصارى جهدها لإخماد نيران الحرب في منطقة
الخليج العربي
، محذرا من أن هذه المواجهة تحمل تداعيات اقتصادية وإنسانية وأمنية عاصفة لن ينجو منها أحد.
وأشار إلى أن
القاهرة
تعمل أيضا على خفض التصعيد في
الدول العربية
الأخرى التي تشهد صراعات ونزاعات مسلحة، سواء شرقا أو غربا أو جنوبا.
وجدد السيسي إدانة مصر للاعتداءات التي تتعرض لها الدول العربية الشقيقة، وما يمس أمنها واستقرارها في ظل الحرب الدائرة في المنطقة، مؤكدا دعم القاهرة الكامل والثابت لأشقائها العرب، مع التشديد على ضرورة خفض التصعيد وتغليب لغة الحوار والعقل والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
ولفت إلى أن هذه النزاعات والأجواء المتوترة ألقت بظلال ثقيلة على الاقتصاد العالمي، متسببة في اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مؤكدا أن مصر لم تكن بعيدة عن هذه التداعيات.
