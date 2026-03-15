خيانة من "الداخل"؟ اعتقالات واسعة في إيران بعد استهداف نقاط أمنية حساسة

أعلن في إقليم أذربيجان ، اعتقال 20 شخصاً بتهمة محاولة التعاون مع ، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء "تسنيم" .



وأوضح البيان أن المعتقلين متهمون بإرسال تفاصيل ومعلومات دقيقة حول مواقع أصول عسكرية وأمنية إيرانية إلى إسرائيل. وتأتي هذه الاعتقالات تزامناً مع تصريحات مصدر مطلع لـ" " الأسبوع الماضي، كشف فيها أن إسرائيل بدأت مرحلة جديدة من هجومها على ، تستهدف نقاط التفتيش الأمنية بالاعتماد على معلومات مستمدة من "مخبرين على الأرض".



