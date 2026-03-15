عراقجي: نرحب بمبادرات إنهاء الحرب ومستعدون للتحقيق

أعلن ، عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن ترحب بأي مبادرة تهدف إلى إنهاء الحرب بشكل كامل، مشيراً إلى استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع قطر والسعودية وسلطنة عمان ودول الجوار.



ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عراقجي قوله إن مستعدة لتشكيل لجنة تحقيق مع دول المنطقة حول الأهداف التي تعرضت للهجمات، لافتاً إلى "احتمالية وقوف وراء الهجمات على أهداف مدنية في ".

وأضاف الوزير أن المسيرة "لوكاس" أميركية الصنع، والتي تتشابه مع "شاهد" ، قد تكون هي المسؤولة عن الهجمات على أهداف إقليمية.



يأتي ذلك مع دخول الحرب في إيران أسبوعها الثالث دون بوادر انفراجة، في ظل استمرار التصعيد الذي بدأ في 28 شباط الماضي، حين أطلقت وإسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران؛ بدعوى مواجهة "تهديدات صاروخية ونووية".