Advertisement
عربي-دولي
عراقجي: نرحب بمبادرات إنهاء الحرب ومستعدون للتحقيق
Lebanon 24
15-03-2026
|
05:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
وزير الخارجية
الإيراني
، عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن
طهران
ترحب بأي مبادرة تهدف إلى إنهاء الحرب بشكل كامل، مشيراً إلى استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع قطر والسعودية وسلطنة عمان ودول الجوار.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عراقجي قوله إن
إيران
مستعدة لتشكيل لجنة تحقيق مع دول المنطقة حول الأهداف التي تعرضت للهجمات، لافتاً إلى "احتمالية وقوف
إسرائيل
وراء الهجمات على أهداف مدنية في
الدول العربية
".
وأضاف الوزير أن المسيرة "لوكاس" أميركية الصنع، والتي تتشابه مع
مسيرات
"شاهد"
الإيرانية
، قد تكون هي المسؤولة عن الهجمات على أهداف إقليمية.
يأتي ذلك مع دخول الحرب في إيران أسبوعها الثالث دون بوادر انفراجة، في ظل استمرار التصعيد الذي بدأ في 28 شباط الماضي، حين أطلقت
الولايات المتحدة
وإسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران؛ بدعوى مواجهة "تهديدات صاروخية ونووية".
Advertisement
Advertisement
