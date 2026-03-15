دراسة جديدة... هل من علاقة بين الإصابة بـكورونا والسرطان؟

|
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
7
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
صحة
دراسة جديدة... هل من علاقة بين الإصابة بـ"كورونا" والسرطان؟
Lebanon 24
15-03-2026
|
07:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "
روسيا اليوم
"، أنّ دراسة جديدة نُشرت في مجلة "cell" الطبيّة، كشفت أنّ التعرض لحالات شديدة من الأمراض التنفسية مثل "كوفيد-19" أو "الإنفلونزا" أو الالتهاب الرئوي، قد يزيد بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بسرطان الرئة في
المستقبل
.
وأوضحت الدراسة أن العدوى الفيروسية الحادة لا تمرّ مرور الكرام على أنسجة الرئة، بل إنها "تعيد برمجة" هذه الأنسجة وتتركها في حالة التهابية دائمة تمتد لشهور أو حتى سنوات بعد التعافي، ما يحولها إلى بيئة خصبة لنمو الأورام السرطانية.
وقام فريق بحثي من
كلية الطب
في
جامعة فرجينيا
بدراسة هذه الظاهرة على كل من الفئران والبشر، ووجدوا أن الالتهابات الفيروسية الحادة تسبب تغيرات خطيرة في الخلايا المناعية المسؤولة عن حماية الرئة، وخاصة خلايا "العدلات"، حيث تبدأ هذه الخلايا في أداء وظيفة معاكسة تماما فتعمل على خلق بيئة التهابية تشجع على نمو السرطان بدلا من مكافحته.
كما لوحظت تغييرات كبيرة في الخلايا الطلائية التي تبطن الرئتين والمجاري التنفسية، ما يجعلها أكثر عرضة للتحول إلى خلايا سرطانية.
وعند تحليل البيانات البشرية، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين دخلوا المستشفى بسبب كوفيد-19 الشديد كانت لديهم معدلات إصابة بسرطان الرئة أعلى بمقدار 1.24 مرة مقارنة بغيرهم، وكانت هذه الزيادة مستقلة عن عوامل الخطر الأخرى المعروفة مثل التدخين أو الأمراض المزمنة.
ورغم خطورة هذه النتائج، فقد حملت الدراسة خبرا سارا يتمثل في فعالية التطعيم ضد كوفيد-19 في توفير حماية كبيرة، حيث أظهرت النتائج أن الحصول على اللقاح يمنع إلى حد كبير التغيرات الضارة التي تحدث في الرئة بعد العدوى. والأكثر إيجابية هو أن الإصابات الخفيفة لدى الأشخاص المطعمين لم تكتف بعدم زيادة خطر الإصابة بالسرطان، بل ساهمت أيضا في تقليله بشكل طفيف. (روسيا اليوم)
Advertisement
دراسة تحسم الجدل... هل من علاقة بين لقاحات "كورونا" وانخفاض معدّل الإنجاب؟
آخر الدراسات... الكشف عن علاقة مباشرة بين وفاة مرضى السرطان و"كورونا"
هل من علاقة بين الأطفال والرشوة؟ اليكم آخر ما كشفته الدراسات
آخر دراسة عن لقاحات "كورونا"... هل تُشكّل خطراً على الأطفال خلال الحمل؟
تجربة صاروخية كورية شمالية جديدة تثير قلق كوريا الجنوبية
تجربة صاروخية كورية شمالية جديدة تثير قلق كوريا الجنوبية
Advertisement
عتمة شاملة في لبنان بعد انهيار شبكة الكهرباء
"دولارات جديدة" في لبنان
عن "دخول الجيش إلى الضاحية".. إقرأوا ما قاله تقرير أميركي
غياب نتنياهو عن اجتماع أمني رفيع!
تفاصيل آخر مقترح لوقف "حرب لبنان".. قناة إسرائيلية تكشفه
