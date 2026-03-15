ضبط مستودع أسلحة في سوريا

ضبطت في مدينة شرقي مستودعا ضخما للأسلحة والصواريخ المضادة للدروع والطيران وذخائر متنوعة.

وركزت المضبوطات على تشكيلة واسعة من الأسلحة المتطورة، أبرزها:



الأسلحة المضادة للدروع:



- صواريخ "كورنيت" الموجهة.

- صواريخ "مالوتكا" (AT-3 Sagger)

- صواريخ "LW" الخفيفة.

- قاذفات "RPG" بمختلف أنواعها.

الأسلحة المضادة للطيران:



- صواريخ "سام-7" المحمولة (SA-7 Grail)

الأسلحة الثقيلة:



- مدفع "SPG-9" عيار 73 ميليمتر.

- رشاش "دوشكا" الثقيل عيار 12.7 ملم

الذخائر والمعدات المساندة:



- قذائف هاون بمختلف العيارات.

- كميات كبيرة من الذخائر الحية المتنوعة.

- ألبسة عسكرية وشعارات تعود للنظام السابق. (روسيا اليوم)