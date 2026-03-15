خبر مُحزن... الموت يُغيّب الإعلامي البارز جمال ريان

أعلن منتدى الإعلاميين ، اليوم الأحد، عن وفاة الإعلامي جمال ريان، مذيع قناة القطرية، بعد مسيرة مهنية حافلة.

ويعد ريان من الأسماء البارزة في الصحافة التلفزيونية، إذ ولد في 23 آب عام 1953 في مدينة طولكرم في ، ويحمل الجنسية الأردنية.



بدأ مشواره الإعلامي في التلفزيون الأردني عام 1974، قبل الانتقال إلى مؤسسات دولية مثل BBC وإذاعة كوريا الجنوبية.



انضم الراحل إلى شبكة الجزيرة منذ انطلاقتها عام 1996، وكان من أوائل المذيعين الذين ظهروا على شاشتها، حيث قدم أولى نشرات الأخبار في القناة.



