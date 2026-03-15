لتشمل مضيق هرمز.. الاتحاد الأوروبي يبحث توسيع مهمة "أسبيدس"

نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن مسؤول أن وزراء خارجية سيناقشون إمكانية توسيع نطاق مهمة "أسبيدس" البحرية التابعة للتكتل لتشمل في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة فى الممرات البحرية الحيوية بالمنطقة.



كما لم يستبعد المسؤول إطلاقَ مهمة بحرية مشتركة بين الاتحاد والأمم المتحدة لضمان المرور الآمن للسفن.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق مهمة "أسبيدس" البحرية الدفاعية في 19 شباط 2024 بهدف حماية السفن التجارية وتأمين الملاحة الدولية في وخليج عدن والمناطق المحيطة.



وتعد المهمة جزءًا من الجهود الأوروبية للتعامل مع المخاطر الأمنية التي تهدد حركة التجارة العالمية عبر هذه الممرات الحيوية.



في المقابل، أعلنت أن لن ترسل سفنًا حربية إلى مضيق هرمز في الوقت الحالي.



والسبت، حض عددا من إرسال سفن حربية لتأمين مضيق هرمز.