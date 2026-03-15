لتشمل مضيق هرمز.. الاتحاد الأوروبي يبحث توسيع مهمة "أسبيدس"

Lebanon 24
15-03-2026 | 13:24
لتشمل مضيق هرمز.. الاتحاد الأوروبي يبحث توسيع مهمة أسبيدس
نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن مسؤول أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون إمكانية توسيع نطاق مهمة "أسبيدس" البحرية التابعة للتكتل لتشمل مضيق هرمز في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة فى الممرات البحرية الحيوية بالمنطقة.

كما لم يستبعد المسؤول إطلاقَ مهمة بحرية مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لضمان المرور الآمن للسفن.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق مهمة "أسبيدس" البحرية الدفاعية في 19 شباط 2024 بهدف حماية السفن التجارية وتأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن والمناطق المحيطة.

وتعد المهمة جزءًا من الجهود الأوروبية للتعامل مع المخاطر الأمنية التي تهدد حركة التجارة العالمية عبر هذه الممرات الحيوية.

في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس لن ترسل سفنًا حربية إلى مضيق هرمز في الوقت الحالي.

والسبت، حض ترامب عددا من الدول على إرسال سفن حربية لتأمين مضيق هرمز.
