Najib Mikati
عربي-دولي

هجوم صاروخي على مطار بغداد الدولي

Lebanon 24
15-03-2026 | 14:35
هجوم صاروخي على مطار بغداد الدولي
هجوم صاروخي على مطار بغداد الدولي photos 0
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أن مطار بغداد الدولي ومحيطه تعرض إلى هجوم بـ 5 صواريخ، وأشارت إلى أن ذلك أسفر عن إصابة 4 من موظفي وعناصر أمن المطار إضافة إلى مهندس بجروح متفاوتة.

ونقلت وكالة الأنباء العارقية عن رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن أنه "في تمام الساعة 19:00 من مساء هذا اليوم، تعرض مطار بغداد الدولي ومحيطه إلى هجوم بـ 5 صواريخ، أسفر عن إصابة 4 من موظفي وعناصر أمن المطار، إضافة إلى مهندس بجروح متفاوتة".

وأوضح أن "أماكن سقوط الصواريخ توزعت داخل حرم المطار الدولي، وفي محطة تحلية المياه، وبالقرب من قاعدة الشهيد علاء الجوية، وسجن بغداد المركزي (الكرخ)"، وأضاف:"فور وقوع الحادث، شرعت القوات الأمنية بعمليات تفتيش دقيقة أسفرت عن ضبط المنصة التي انطلقت منها الصواريخ مخبأةً داخل عجلة في منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد".

وتابع رئيس الخلية: "على خلفية الاستهداف ، صدرت التوجيهات والأوامر بإعفاء آمري القواطع وضباط الاستخبارات في القاطع المعني، فيما باشرت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تشديد الإجراءات الأمنية في محيط المناطق المستهدفة" . 

 
5 جرحى في هجوم صاروخي على مجمع مطار بغداد الدولي
lebanon 24
Lebanon24
lebanon 24
Lebanon24
الأمن العراقي: تعرض مطار بغداد الدولي ومحيطه إلى هجوم بـ 5 صواريخ
lebanon 24
Lebanon24
lebanon 24
Lebanon24
