هجوم صاروخي على مطار بغداد الدولي

أعلنت خلية الإعلام الأمني في أن ومحيطه تعرض إلى هجوم بـ 5 صواريخ، وأشارت إلى أن ذلك أسفر عن إصابة 4 من موظفي وعناصر أمن إضافة إلى مهندس بجروح متفاوتة.ونقلت العارقية عن رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق أنه "في تمام الساعة 19:00 من مساء هذا اليوم، تعرض الدولي ومحيطه إلى هجوم بـ 5 صواريخ، أسفر عن إصابة 4 من موظفي وعناصر أمن المطار، إضافة إلى مهندس بجروح متفاوتة".وأوضح أن "أماكن سقوط الصواريخ توزعت داخل حرم ، وفي محطة تحلية المياه، وبالقرب من قاعدة الشهيد علاء الجوية، وسجن المركزي (الكرخ)"، وأضاف:"فور وقوع الحادث، شرعت القوات الأمنية بعمليات تفتيش دقيقة أسفرت عن ضبط المنصة التي انطلقت منها الصواريخ مخبأةً داخل عجلة في غربي العاصمة بغداد".وتابع رئيس الخلية: "على خلفية الاستهداف ، صدرت التوجيهات والأوامر بإعفاء آمري القواطع وضباط الاستخبارات في القاطع المعني، فيما باشرت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تشديد الإجراءات الأمنية في محيط المناطق المستهدفة" .