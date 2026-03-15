تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

اعتبارا من الأربعاء.. إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر رفح جزئيا

Lebanon 24
15-03-2026 | 15:45
A-
A+
اعتبارا من الأربعاء.. إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر رفح جزئيا
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت إسرائيل الأحد، أنها ستعيد اعتبارا من الأربعاء، فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر بشكل جزئي أمام حركة الأفراد، بعدما أغلقته منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.


وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه: "نحيطكم علما بأنه سيتم إعادة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين ابتداء من يوم الأربعاء (الموافق 18/03)، وذلك بوجه حركة محدودة للأشخاص فقط".

وأوضح بيان الجيش أنه "قد تم اتخاذ القرار بعد تقييم للوضع الأمني ودراسة الظروف التي تسمح باستئناف العمل في المعبر، مع الحفاظ على القيود الأمنية المطلوبة في ظل الوضع الأمني والتهديدات في المنطقة".
وأضاف البيان: "سيتم تشغيل المعبر وفق الآلية التي كانت قائمة قبل إغلاقه، وبما يتوافق مع التعليمات الأمنية ذات الصلة. وبناء على ذلك، ستتم مغادرة ودخول السكان عبر معبر رفح بالتنسيق مع مصر، بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من إسرائيل وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي".

كما أشار إلى أنه "سيتم إجراء فحص وتحقق إضافي في نقطة التفتيش "ريغافيم"، التي تديرها الأجهزة الأمنية في المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش، وذلك كجزء من الترتيبات الأمنية المطلوبة".

من جانبها ذكرت هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) في بيان أنه "سيعاد فتح معبر رفح أمام حركة المرور في الاتجاهين ابتداء من الأربعاء (18 مارس) المقبل، وذلك لحركة محدودة للأفراد فقط".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تعيد فتح معبر رفح جزئيًا لعبور محدود للأفراد
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 00:36:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطوط السعودية تعلن استئناف رحلاتها جزئيا من وإلى دبي اعتبارا من السبت
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 00:36:34 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: ويتكوف وكوشنر سيبحثان في إسرائيل فتح معبر رفح وإعادة إعمار غزة
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 00:36:34 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل: سنعيد فتح المجال الجوي الإسرائيلي "تدريجيا" اعتبارا من ليل الأربعاء إلى الخميس
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 00:36:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الأجهزة الأمنية

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

الأوروبي

قطاع غزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:53 | 2026-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:28 | 2026-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:28 | 2026-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:26 | 2026-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:23 | 2026-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:53 | 2026-03-15
Lebanon24
17:28 | 2026-03-15
Lebanon24
17:28 | 2026-03-15
Lebanon24
17:26 | 2026-03-15
Lebanon24
17:23 | 2026-03-15
Lebanon24
17:17 | 2026-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24