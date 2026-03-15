عربي-دولي
اعتبارا من الأربعاء.. إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر رفح جزئيا
Lebanon 24
15-03-2026
|
15:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
إسرائيل
الأحد، أنها ستعيد اعتبارا من الأربعاء، فتح معبر
رفح
بين
قطاع غزة
ومصر بشكل جزئي أمام حركة الأفراد، بعدما أغلقته منذ اندلاع الحرب في
الشرق الأوسط
.
وأصدر الجيش
الإسرائيلي
بيانا جاء فيه: "نحيطكم علما بأنه سيتم إعادة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين ابتداء من يوم الأربعاء (الموافق 18/03)، وذلك بوجه حركة محدودة للأشخاص فقط".
وأوضح بيان الجيش أنه "قد تم اتخاذ القرار بعد تقييم للوضع الأمني ودراسة الظروف التي تسمح باستئناف العمل في المعبر، مع الحفاظ على القيود الأمنية المطلوبة في ظل الوضع الأمني والتهديدات في المنطقة".
وأضاف البيان: "سيتم تشغيل المعبر وفق الآلية التي كانت قائمة قبل إغلاقه، وبما يتوافق مع التعليمات الأمنية ذات الصلة. وبناء على ذلك، ستتم مغادرة ودخول السكان عبر معبر رفح بالتنسيق مع مصر، بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من إسرائيل وتحت إشراف بعثة
الاتحاد الأوروبي
".
كما أشار إلى أنه "سيتم إجراء فحص وتحقق إضافي في نقطة التفتيش "ريغافيم"، التي تديرها
الأجهزة الأمنية
في المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش، وذلك كجزء من الترتيبات الأمنية المطلوبة".
من جانبها ذكرت هيئة تنسيق أعمال الحكومة
الإسرائيلية
في الأراضي
الفلسطينية
(كوغات) في بيان أنه "سيعاد فتح معبر رفح أمام حركة المرور في الاتجاهين ابتداء من الأربعاء (18 مارس) المقبل، وذلك لحركة محدودة للأفراد فقط".
