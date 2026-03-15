اعتبارا من الأربعاء.. إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر رفح جزئيا

أعلنت الأحد، أنها ستعيد اعتبارا من الأربعاء، فتح معبر بين ومصر بشكل جزئي أمام حركة الأفراد، بعدما أغلقته منذ اندلاع الحرب في .





وأصدر الجيش بيانا جاء فيه: "نحيطكم علما بأنه سيتم إعادة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين ابتداء من يوم الأربعاء (الموافق 18/03)، وذلك بوجه حركة محدودة للأشخاص فقط".



وأوضح بيان الجيش أنه "قد تم اتخاذ القرار بعد تقييم للوضع الأمني ودراسة الظروف التي تسمح باستئناف العمل في المعبر، مع الحفاظ على القيود الأمنية المطلوبة في ظل الوضع الأمني والتهديدات في المنطقة".

وأضاف البيان: "سيتم تشغيل المعبر وفق الآلية التي كانت قائمة قبل إغلاقه، وبما يتوافق مع التعليمات الأمنية ذات الصلة. وبناء على ذلك، ستتم مغادرة ودخول السكان عبر معبر رفح بالتنسيق مع مصر، بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من إسرائيل وتحت إشراف بعثة ".



كما أشار إلى أنه "سيتم إجراء فحص وتحقق إضافي في نقطة التفتيش "ريغافيم"، التي تديرها في المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش، وذلك كجزء من الترتيبات الأمنية المطلوبة".



من جانبها ذكرت هيئة تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي (كوغات) في بيان أنه "سيعاد فتح معبر رفح أمام حركة المرور في الاتجاهين ابتداء من الأربعاء (18 مارس) المقبل، وذلك لحركة محدودة للأفراد فقط".