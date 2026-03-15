عربي-دولي

15 مدنيًا بينهم أطفال يُقتلون في قصف حوثي شمال غرب اليمن

Lebanon 24
15-03-2026 | 17:13
قتل ما لا يقل عن 15 مدنيا يمنيا بينهم أطفال، وأصيب آخرون بجراح، في قصف صاروخي شنته ميليشيا الحوثي مساء اليوم الأحد، على تجمع للمواطنين لتناول وجبة الإفطار، شمال غرب البلاد.

وقالت مصادر يمنية لـ"إرم نيوز"، إن الحوثيين استهدفوا بصاروخ من نوع "كاتيوشا"، ساحة إفطار جماعي، نظّمه أهالي منطقة "الدير" بمديرية حيران، غربي محافظة حجة المطلّة على مياه البحر الأحمر.


وذكرت المصادر أن الصاروخ سقط على منطقة تجمّع المواطنين قبيل أذان المغرب، ما أسفر عن مقتل أكثر من 15 مدنيا بينهم عدد من الأطفال، وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة، في حصيلة لا تزال أولية حتى الآن، نظرا لبعض الإصابات الحرجة، وإمكانيات المستشفيات المحدودة التي نُقل إليها المصابون.

واعتبرت منظمات حقوقية محلية، أن استهداف المدنيين وهم يؤدون شعائرهم الدينية "يمثّل جريمة حرب مكتملة الأركان، تتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية، وأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يجرّم استهداف المدنيين والتجمعات السكنية".
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة: مؤشرات تؤكد مقتل الآلاف في احتجاجات إيران بينهم أطفال
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 00:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24
32 مدنيا أصيبوا بضربات إيران على البحرين.. بينهم اطفال
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 00:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24
سلطات خاركيف الأوكرانية: مقتل 3 أطفال ورجل مسن في قصف روسي على المقاطعة
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 00:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تسنيم: قصف عنيف على مدينة بوكان شمال غرب إيران
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 00:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:53 | 2026-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:28 | 2026-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:28 | 2026-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:26 | 2026-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:23 | 2026-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:53 | 2026-03-15
Lebanon24
17:28 | 2026-03-15
Lebanon24
17:28 | 2026-03-15
Lebanon24
17:26 | 2026-03-15
Lebanon24
17:23 | 2026-03-15
Lebanon24
17:17 | 2026-03-15
