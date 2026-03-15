تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
4
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
15 مدنيًا بينهم أطفال يُقتلون في قصف حوثي شمال غرب اليمن
Lebanon 24
15-03-2026
|
17:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
قتل ما لا يقل عن 15 مدنيا يمنيا بينهم أطفال، وأصيب آخرون بجراح، في قصف صاروخي شنته ميليشيا
الحوثي
مساء اليوم الأحد، على تجمع للمواطنين لتناول وجبة الإفطار،
شمال غرب
البلاد.
وقالت مصادر يمنية لـ"إرم نيوز"، إن الحوثيين استهدفوا بصاروخ من نوع "
كاتيوشا
"، ساحة إفطار جماعي، نظّمه أهالي منطقة "الدير" بمديرية حيران، غربي محافظة حجة المطلّة على مياه
البحر الأحمر
.
وذكرت المصادر أن الصاروخ سقط على منطقة تجمّع المواطنين قبيل أذان
المغرب
، ما أسفر عن مقتل أكثر من 15 مدنيا بينهم عدد من الأطفال، وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة، في حصيلة لا تزال أولية حتى الآن، نظرا لبعض الإصابات الحرجة، وإمكانيات المستشفيات المحدودة التي نُقل إليها المصابون.
واعتبرت منظمات حقوقية محلية، أن استهداف المدنيين وهم يؤدون شعائرهم
الدينية
"يمثّل جريمة حرب مكتملة الأركان، تتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية، وأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يجرّم استهداف المدنيين والتجمعات السكنية".
البحر الأحمر
يوم الأحد
شمال غرب
الدينية
كاتيوشا
الحوثي
المغرب
كاني
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24