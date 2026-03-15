15 مدنيًا بينهم أطفال يُقتلون في قصف حوثي شمال غرب اليمن

قتل ما لا يقل عن 15 مدنيا يمنيا بينهم أطفال، وأصيب آخرون بجراح، في قصف صاروخي شنته ميليشيا مساء اليوم الأحد، على تجمع للمواطنين لتناول وجبة الإفطار، البلاد.



وقالت مصادر يمنية لـ"إرم نيوز"، إن الحوثيين استهدفوا بصاروخ من نوع " "، ساحة إفطار جماعي، نظّمه أهالي منطقة "الدير" بمديرية حيران، غربي محافظة حجة المطلّة على مياه .





وذكرت المصادر أن الصاروخ سقط على منطقة تجمّع المواطنين قبيل أذان ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 15 مدنيا بينهم عدد من الأطفال، وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة، في حصيلة لا تزال أولية حتى الآن، نظرا لبعض الإصابات الحرجة، وإمكانيات المستشفيات المحدودة التي نُقل إليها المصابون.



واعتبرت منظمات حقوقية محلية، أن استهداف المدنيين وهم يؤدون شعائرهم "يمثّل جريمة حرب مكتملة الأركان، تتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية، وأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يجرّم استهداف المدنيين والتجمعات السكنية".



