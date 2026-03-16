حذر ألكسندر فوروتنيكوف، الأستاذ المشارك في بالأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني، من أن الحرائق الناتجة عن احتراق في قد تتحول إلى تهديد بيئي واسع، لا يطال المنطقة فقط بل يمتد إلى وكوكب الأرض بأكمله.



وأوضح أن نواتج الاحتراق، وخصوصا الكربون الأسود "السخام"، قد تنتقل عبر التيارات الجوية إلى القطب ، ما يسرّع ذوبان الجليد ويؤثر على المناخ والبيئة والتنوع البيولوجي، مع احتمال نفوق حيوانات واختلال الظروف المناخية هناك.



وأضاف أن هذه التداعيات قد تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في القطب الشمالي، محذرا من أن استمرار هذا المسار يقرب العالم من كارثة بيئية محتملة. (روسيا اليوم)

Advertisement