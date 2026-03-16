تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

اليابان: لا نخطط لإرسال سفن عسكرية إلى مضيق هرمز

Lebanon 24
16-03-2026 | 01:21
A-
A+
اليابان: لا نخطط لإرسال سفن عسكرية إلى مضيق هرمز
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صرّحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي الاثنين بأن اليابان لا تخطط حالياً لإرسال سفن للمساعدة في تأمين مضيق هرمز، وذلك بعد أن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب المساعدة من الحلفاء.

وقالت تاكايتشي أمام البرلمان: "لم نتخذ أي قرارات بعد بشأن إرسال السفن الحربية. ونحن ندرس حاليًا ما يمكن لليابان فعله بشكل مستقل في إطارنا القانوني". 

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي السبت: "نأمل أن ترسل الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وغيرها" سفنًا إلى المنطقة، لكن تاكايتشي قالت إنه لم يتم تقديم أي طلب رسمي إلى طوكيو حتى الآن.

وأضافت تاكايتشي: "تدرس الحكومة اليابانية حاليًا سبل اتخاذ الإجراءات اللازمة. ونحن ندرس ما يمكن فعله وكيفية حماية السفن المرتبطة باليابان وأرواح أفراد طواقمها".

ونشأت صداقة وثيقة بين تاكايتشي وترامب منذ توليها منصب رئيسة وزراء اليابان العام الماضي. ومن المقرر أن يلتقي الاثنان مجدداً في واشنطن الخميس.

ويرفض دستور اليابان السلمي، الذي أُقرّ بعد الحرب العالمية الثانية، الحرب كوسيلة لحل النزاعات الدولية، ولذلك فإن جيشها، الذي يركز على الدفاع عن النفس، مقيد قانونياً في صلاحياته. ومع ذلك، فقد دعت تاكايتشي إلى تعديل الدستور لتعزيز القدرات الدفاعية لليابان. (سي ان ان)
Advertisement
كوريا الجنوبية

دونالد ترامب

اليابانية

البرلمان

سي ان ان

المملكة

اليابان

الدستور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:44 | 2026-03-16
Lebanon24
05:25 | 2026-03-16
Lebanon24
05:21 | 2026-03-16
Lebanon24
05:03 | 2026-03-16
Lebanon24
05:01 | 2026-03-16
Lebanon24
04:52 | 2026-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24