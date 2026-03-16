اليابان: لا نخطط لإرسال سفن عسكرية إلى مضيق هرمز

صرّحت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الاثنين بأن لا تخطط حالياً لإرسال سفن للمساعدة في تأمين مضيق هرمز، وذلك بعد أن طلب الرئيس الأميركي المساعدة من الحلفاء.



وقالت تاكايتشي أمام : "لم نتخذ أي قرارات بعد بشأن إرسال السفن الحربية. ونحن ندرس حاليًا ما يمكن لليابان فعله بشكل مستقل في إطارنا القانوني".



وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي السبت: "نأمل أن ترسل وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وغيرها" سفنًا إلى المنطقة، لكن تاكايتشي قالت إنه لم يتم تقديم أي طلب رسمي إلى طوكيو حتى الآن.



وأضافت تاكايتشي: "تدرس الحكومة اليابانية حاليًا سبل اتخاذ الإجراءات اللازمة. ونحن ندرس ما يمكن فعله وكيفية حماية السفن المرتبطة باليابان وأرواح أفراد طواقمها".



ونشأت صداقة وثيقة بين تاكايتشي وترامب منذ توليها منصب رئيسة وزراء اليابان العام الماضي. ومن المقرر أن يلتقي الاثنان مجدداً في الخميس.



ويرفض دستور اليابان السلمي، الذي أُقرّ بعد الحرب العالمية الثانية، الحرب كوسيلة لحل النزاعات الدولية، ولذلك فإن جيشها، الذي يركز على الدفاع عن النفس، مقيد قانونياً في صلاحياته. ومع ذلك، فقد دعت تاكايتشي إلى تعديل لتعزيز القدرات الدفاعية لليابان. (سي ان ان)

