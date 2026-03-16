ماذا وراء المبادرة الفرنسية للبنان؟ محللون يتحدثون

نشر موقع "الجزيرة نت" تقريراً جديداً تحدث فيه عن المبادرة الدبلوماسية التي قدّمتها فرنسا بشأن إنهاء الحرب بين وإسرائيل وذلك بعدما تحوّلت المواجهة إلى معركة مفتوحة.





ويقول التقرير إن ملامح هذه المبادرة التي بدأت تظهر مطلع الشهر الجاري، لا تقتصر على وقف التصعيد العسكري فحسب، وفق ما أعلنته باريس، بل تمتد إلى إعادة ترتيب الوضع السياسي والأمني في لبنان.





وبينما تتحدث الدبلوماسية رسميا عن "جهود لمنع الانزلاق إلى الحرب"، يرى خبراء ومحللون أن المبادرة تحمل أبعادا أوسع على المستوى السياسي والإستراتيجي، تتخطى كواليسها ما تظهره فعليا التصريحات العلنية.





واقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأول السبت، استضافة محادثات مباشرة بين لبنان وإسرائيل في باريس بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار.





وعقب حديثه مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، صرّح ماكرون قائلاً: "يجب بذل كل ما في وسعنا لمنع لبنان من الانزلاق إلى الفوضى".





كذلك، أكد عون في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" أنَّه "على اغتنام هذه الفرصة لبدء مناقشات وقف لإطلاق النار، وإيجاد حل دائم وتمكين السلطات من الوفاء بالتزاماتها تجاه سيادة لبنان".





وبحسب مصادر دبلوماسية أوروبية، تتضمن المبادرة الفرنسية تعزيز انتشار الجيش اللبناني في الجنوب وتوسيع دور قوات المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، في محاولة لإبعاد المواجهة المباشرة بين وإسرائيل.





وفي منشورة باللغتين العربية والفرنسية، انتقد ماكرون تحديداً تصرفات حزب الله، داعياً إسرائيل في الوقت ذاته إلى "التخلي عن هجومها واسع النطاق ووقف غاراتها الجوية المكثفة، نظراً لنزوح مئات الآلاف من الأشخاص جراء القصف".





من جانبه، اعتقد الممثل الشخصي للرئيس الفرنسي في لبنان، جان إيف لودريان، أن تدخُّل حزب الله في حرب "وضع مصالح في مواجهة مصالح اللبنانيين".





وأكد لودريان في مقابلة على إذاعة "فرانس أنتر" أن "الرد كان مفرطا منذ تلك اللحظة"، معتبرا أن "المسؤولية الأساسية عما يحدث في لبنان تقع على عاتق حزب الله".





وأمام حجم الأزمة في ، أعلنت باريس عبر جان نويل بارو، إرسال 60 طنا من المساعدات الإنسانية للاجئين الفارّين من جنوب لبنان. كما تستعد فرنسا لتزويد القوات المسلحة اللبنانية بعشرات ناقلات الجنود المدرعة، حسب بارو.





ويبدو أن ما يظهر في الإعلام والتصريحات الرسمية لا يعكس تماماً كل ما يجري في الكواليس، فوفق أستاذ العلوم السياسية الأميركية في باريس زياد ماجد، تعد هذه المبادرة "غير رسمية" حتى الآن وهناك تسريبات تكشف ما لا يُقال بشكل علني.





ورأى ماجد أنَّ الهدف الأول يتمثل في وقف إطلاق النار، ثم الدفع نحو نزع سلاح حزب الله من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية، لاسيما الجيش، مع إعطاء ضمانات لإسرائيل، حيث تتم عمليات نزع السلاح وفق مراقبة دولية تشارك فيها فرنسا والولايات المتحدة.





أما الهدف الثالث، فيرتبط بإيجاد إطار تفاوضي جديد قد يُمهّد مستقبلا لتفاهمات أوسع بين لبنان وإسرائيل، أي إلى نوع من التطبيع. على سبيل المثال، من خلال التفاوض على المنطقة الحدودية لاتخاذ قرار ما إذا كانت إسرائيل ستنسحب مباشرة منها أم أنها ستكون منطقة عازلة من دون سكان.





وأكدت الفرنسية أنه "لا توجد خطة فرنسية" لإنهاء الصراع بين حزب الله وإسرائيل في لبنان، ويأتي هذا البيان عقب نشر موقع "أكسيوس" الأميركي تقريراً ادعى فيه وضع فرنسا مقترحا لإنهاء الحرب يتضمن اعتراف لبنان بدولة إسرائيل.





وقالت الوزارة إن "فرنسا دعمت انفتاح السلطات اللبنانية على إجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل، وعرضت تسهيلها،وسيكون للأطراف، وحدها، تحديد جدول أعمال هذه المحادثات".





وأثار النفي الدبلوماسي الفرنسي رد فعل من الموقع الأميركي، حيث كتب الصحفي والمراسل في "أكسيوس"، باراك رافيد على منصة "إكس": "هناك خطة فرنسية وعنوان الوثيقة يشير إلى ذلك بوضوح. وزارة الخارجية الفرنسية تكذب".





ومع إدراكها مدى أهمية لبنان الإستراتيجية في المنطقة، لا تخفي باريس أن أي مواجهة عسكرية طويلة الأمد قد تؤدي إلى انهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة اللبنانية، وهو سيناريو سيفتح الباب أمام فوضى أمنية وسياسية يصعب احتواؤها.





وفي السياق، رأى الباحث والمحلل السياسي، جيرالد أوليفيه، أن باريس تسعى إلى منع تحوَّل لبنان إلى ساحة حرب إقليمية قد تمتد تداعياتها إلى البحر الأبيض المتوسط وأوروبا، خصوصا في ظل المخاوف المتزايدة بشأن تعطيل طرق التجارة والطاقة.





وأكد أوليفيه أن لدى فرنسا رغبة واضحة في استعادة دورها التقليدي في الملف اللبناني بعد سنوات من تراجع نفوذها لصالح قوى إقليمية أخرى، غير مستبعد تطبيع العلاقات مع إسرائيل -ولو بصورة غير مباشرة- ضمن ترتيبات إقليمية كبرى.





