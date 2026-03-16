Advertisement

عربي-دولي

في القاهرة.. لقاء "سري" بين مجلس السلام التابع لترامب وحركة حماس

Lebanon 24
16-03-2026 | 09:14
في القاهرة.. لقاء سري بين مجلس السلام التابع لترامب وحركة حماس
أفادت ثلاثة مصادر لوكالة "رويترز" أن مبعوثين من "مجلس السلام" الذي يترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقدوا اجتماعاً مع ممثلين عن حركة حماس في القاهرة مطلع هذا الأسبوع، في محاولة للحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو اللقاء الأول من نوعه منذ بدء العمليات العسكرية ضد إيران.

وعقب هذا الاجتماع، أعلنت إسرائيل أنها ستعيد فتح معبر رفح الحدودي مع مصر بعد غدٍ الأربعاء أمام حركة محدودة للأشخاص في الاتجاهين، وذلك بالتنسيق مع مصر وتحت إشراف بعثة تابعة للاتحاد الأوروبي. وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار جاء كنتيجة مباشرة للاجتماع مع "مجلس السلام"، وهو الهيئة الدولية الجديدة التي كلفها ترامب بالإشراف على غزة.

ميدانياً، سجل يوم الأحد حصيلة دموية هي الأعلى منذ أسابيع، حيث قتل الجيش الإسرائيلي 16 فلسطينياً في غزة والضفة الغربية. ففي قطاع غزة، استهدفت غارة جوية سيارة تابعة للشرطة بوسط القطاع، ما أدى لمقتل مسؤول كبير و8 أفراد آخرين، كما قُتلت عائلة مكونة من رجل وزوجته الحبلى وابنهما في غارة على مخيم النصيرات. وفي الضفة الغربية، قتلت القوات الإسرائيلية أربعة أفراد من أسرة واحدة داخل سيارتهم.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد العنف مجدداً داخل القطاع بعد هدوء نسبي تزامن مع بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، حيث أفاد مسؤولون صحيون في غزة بمقتل 36 فلسطينياً منذ اندلاع تلك الحرب، لترتفع حصيلة القتلى منذ وقف إطلاق النار في تشرين أول الماضي إلى 670 شخصاً بنيران إسرائيلية، مقابل مقتل أربعة جنود إسرائيليين.

Advertisement
لقاء اعلامي تنسيقي بين حركة"أمل" و"حزب الله"
إيطاليا تبتعد عن "مجلس السلام" لترامب خوفًا من خرق الدستور
حماس تدعو مجلس السلام لـ"الاضطلاع بمسؤوليته" لوقف خروقات إسرائيل وإلزامها باتفاق غزة
"ملتقى التأثير المدني" تابع مسار "الحوارات الصباحيَّة" الشهريَّة بانعقاد لقائه الثامن عشر
