في القاهرة.. لقاء "سري" بين مجلس السلام التابع لترامب وحركة حماس

أفادت ثلاثة مصادر لوكالة " " أن مبعوثين من "مجلس السلام" الذي يترأسه الرئيس الأميركي ، عقدوا اجتماعاً مع ممثلين عن حركة في القاهرة مطلع هذا الأسبوع، في محاولة للحفاظ على وقف إطلاق النار في ، وهو اللقاء الأول من نوعه منذ بدء العمليات العسكرية ضد .



وعقب هذا الاجتماع، أعلنت أنها ستعيد فتح معبر رفح الحدودي مع مصر بعد غدٍ الأربعاء أمام حركة محدودة للأشخاص في الاتجاهين، وذلك بالتنسيق مع مصر وتحت إشراف بعثة تابعة للاتحاد . وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار جاء كنتيجة مباشرة للاجتماع مع "مجلس السلام"، وهو الهيئة الدولية الجديدة التي كلفها بالإشراف على غزة.



ميدانياً، سجل يوم الأحد حصيلة دموية هي الأعلى منذ أسابيع، حيث قتل الجيش 16 فلسطينياً في غزة والضفة الغربية. ففي قطاع غزة، استهدفت غارة جوية سيارة تابعة للشرطة بوسط القطاع، ما أدى لمقتل مسؤول كبير و8 أفراد آخرين، كما قُتلت عائلة مكونة من رجل وزوجته الحبلى وابنهما في غارة على مخيم النصيرات. وفي ، قتلت القوات أربعة أفراد من أسرة واحدة داخل سيارتهم.



وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد العنف مجدداً داخل القطاع بعد هدوء نسبي تزامن مع بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، حيث أفاد مسؤولون صحيون في غزة بمقتل 36 فلسطينياً منذ اندلاع تلك الحرب، لترتفع حصيلة القتلى منذ وقف إطلاق النار في تشرين أول الماضي إلى 670 شخصاً بنيران إسرائيلية، مقابل مقتل أربعة جنود إسرائيليين.





