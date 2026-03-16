تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

واشنطن تطالب رعاياها بمغادرة العراق فورا بعد مقتل الناطق الإعلامي أبو علي العسكري

Lebanon 24
16-03-2026 | 16:50
A-
A+
واشنطن تطالب رعاياها بمغادرة العراق فورا بعد مقتل الناطق الإعلامي أبو علي العسكري
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
طالبت السفارة الأميركية في بغداد في بيان لها اليوم الاثنين المواطنين الأميركيين بمغادرة العراق فورا بعد مقتل الناطق الإعلامي باسم كتائب "حزب الله" أبو علي العسكري.

وجاء في البيان: "لقد حرضت الميليشيات الموالية لإيران على شن هجمات ونفذتها بالفعل ضد مواطنين أمريكيين وأهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان العراق. يجب على المواطنين الأمريكيين مغادرة العراق فورا".

وأضاف البيان: "لقد هاجمت الميليشيات الموالية لإيران مرارا وتكرارا المنطقة الدولية في وسط بغداد. لا تزال المنطقة الدولية مغلقة، مع استثناءات محدودة. كما وقعت هجمات متكررة في المنطقة المحيطة بمطار أربيل الدولي والقنصلية الأمريكية العامة في أربيل. لا تحاولوا التوجه إلى السفارة في بغداد أو القنصلية في أربيل في ظل المخاطر الأمنية المستمرة.

تُذكّر السفارة الأميركية في العراق المواطنين الأميركيين بالتحذير من السفر من "المستوى 4: لا تسافر" الخاص بالعراق".

ونصحت السفارة المواطنين الأميركيين بما يلي: "لا تسافروا إلى العراق بسبب مخاطر الإرهاب والاختطاف والنزاع المسلح والاضطرابات المدنية ومحدودية قدرة الحكومة الأمريكية على تقديم خدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين في العراق. لا تسافروا إلى العراق لأي سبب من الأسباب. غادروا الآن إذا كنتم هناك."

وتابع البيان: "تشكل إيران والجماعات المسلحة الإرهابية الموالية لها تهديدا خطيرا للأمن العام في العراق. لقد وقعت هجمات ضد مواطنين أميركيين ومصالح أميركية وبنية تحتية حيوية. وهاجمت هذه الجماعات منشآت دبلوماسية أميركية وشركات أميركية وبنى تحتية للطاقة تشغلها الولايات المتحدة، وهددت بالاستمرار في استهدافها. كما هاجمت الميليشيات الموالية لإيران فنادق يرتادها الأجانب ومنشآت أخرى لها صلة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان العراق. يواجه المواطنون الأميركيون خطر الاختطاف، وقد تم استهداف أفراد أمريكيين بشكل محدد. قد تعيق الميليشيات الموالية لإيران قدرة السلطات العراقية على الاستجابة بفعالية في حالات الطوارئ".

ونعت كتائب "حزب الله" مساء اليوم الاثنين في بيان لها، الناطق الإعلامي باسمها "أبو علي العسكري".
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24