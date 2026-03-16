واشنطن تطالب رعاياها بمغادرة العراق فورا بعد مقتل الناطق الإعلامي أبو علي العسكري

طالبت السفارة الأميركية في بغداد في بيان لها اليوم الاثنين المواطنين بمغادرة فورا بعد مقتل الناطق الإعلامي باسم كتائب " " العسكري.



وجاء في البيان: "لقد حرضت الميليشيات الموالية لإيران على شن هجمات ونفذتها بالفعل ضد مواطنين أمريكيين وأهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان العراق. يجب على المواطنين الأمريكيين مغادرة العراق فورا".



وأضاف البيان: "لقد هاجمت الميليشيات الموالية لإيران مرارا وتكرارا المنطقة الدولية في وسط بغداد. لا تزال المنطقة الدولية مغلقة، مع استثناءات محدودة. كما وقعت هجمات متكررة في المنطقة المحيطة بمطار أربيل الدولي والقنصلية الأمريكية العامة في أربيل. لا تحاولوا التوجه إلى السفارة في بغداد أو القنصلية في أربيل في ظل المخاطر الأمنية المستمرة.



تُذكّر السفارة الأميركية في العراق المواطنين الأميركيين بالتحذير من السفر من "المستوى 4: لا تسافر" الخاص بالعراق".



ونصحت السفارة المواطنين الأميركيين بما يلي: "لا تسافروا إلى العراق بسبب مخاطر الإرهاب والاختطاف والنزاع المسلح والاضطرابات المدنية ومحدودية قدرة الحكومة الأمريكية على تقديم خدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين في العراق. لا تسافروا إلى العراق لأي سبب من الأسباب. غادروا الآن إذا كنتم هناك."



وتابع البيان: "تشكل والجماعات المسلحة الإرهابية الموالية لها تهديدا خطيرا للأمن العام في العراق. لقد وقعت هجمات ضد مواطنين أميركيين ومصالح أميركية وبنية تحتية حيوية. وهاجمت هذه الجماعات منشآت دبلوماسية أميركية وشركات أميركية وبنى تحتية للطاقة تشغلها ، وهددت بالاستمرار في استهدافها. كما هاجمت الميليشيات الموالية لإيران فنادق يرتادها الأجانب ومنشآت أخرى لها صلة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان العراق. يواجه المواطنون الأميركيون خطر الاختطاف، وقد تم استهداف أفراد أمريكيين بشكل محدد. قد تعيق الميليشيات الموالية لإيران قدرة السلطات على الاستجابة بفعالية في حالات الطوارئ".



ونعت كتائب "حزب الله" مساء اليوم الاثنين في بيان لها، الناطق الإعلامي باسمها "أبو علي العسكري".

