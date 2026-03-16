إصابات وحالات هلع.. صاروخ من لبنان يصيب مبنى في نهاريا

أفاد المركز الطبي للجليل بأنه استقبل خلال الساعة الأخيرة 15 مصابا جراء هجوم صاروخي نفذه على مدينة .



وأوضح بيان صادر عن المتحدث باسم المركز أن المصابين يعانون من استنشاق الدخان وتأثيرات الانفجار وحالات هلع، ويتلقون العلاج حاليا في قسم الطوارئ.



وشهدت مدينة نهاريا شمالي مساء الاثنين سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى سكني، ما أدى إلى اندلاع حريق وحدوث عدد من الإصابات، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل.



وأعلن الجيش لاحقا، عقب فحص ميداني، أن الصاروخ أُطلق من .



، أعلن حزب الله في بيان أنه استهدف نهاريا "دفاعا عن لبنان وشعبه"، موضحا أن الهجوم نفذ عبر صلية صاروخية وسرب من المسيّرات الانقضاضية عند الساعة السادسة مساء، في إطار تحذير مسبق للمستوطنة.

