قطر: حريق محدود بالمنطقة الصناعية إثر اعتراض صاروخي

أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن طواقم الدفاع المدني تتعامل مع حريق محدود اندلع في المنطقة الصناعية.
وأوضحت الوزارة في بيان عاجل أن الحريق ناجم عن سقوط شظايا إثر عملية اعتراض صاروخي، مؤكدةً في الوقت ذاته عدم تسجيل أي إصابات بشرية من جراء هذا الحادث.
الدفاع المدني يتعامل مع حريق محدود في المنطقة الصناعية ناتج عن سقوط شظايا إثر اعتراض صاروخ، دون تسجيل أي إصابات.#الداخلية_قطر
— وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) March 17, 2026
