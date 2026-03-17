Advertisement
عربي-دولي
إثر استهدافه بمسيّرات.. حريق بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية في الامارات
Lebanon 24
17-03-2026
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
الإمارات
، الثلاثاء، نشوب حريق في منطقة
الفجيرة
للصناعات البترولية ناجم عن استهداف بطائرات مسيرة.
وقال
المكتب الإعلامي
لحكومة الفجيرة في منشور على حسابه في "إكس": "أكدت الجهات المختصة في إمارة الفجيرة نشوب حريق بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية ناجم عن استهداف بطائرات مسيرة، دون وقوع أي إصابات".
وأضاف المكتب أن "فرق الدفاع المدني بالإمارة باشرت على الفور بالتعامل مع الحادث، فيما تواصل جهودها للسيطرة عليه".
ووفق المكتب: "أهابت الجهات المختصة بالجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط".
Advertisement
Advertisement
