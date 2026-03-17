قاليباف: أبلغنا دول المنطقة بأن الوجود الأميركي لن يجلب الأمن

اعتبر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف أن "الأمن الإقليمي يجب أن يكون مستداماً وألا يفرض من الخارج".
وأشار قاليباف، إلى أن بلاده "أبلغت دول المنطقة بأن الوجود الأميركي لن يجلب الأمن، وأن على الأميركيين المغادرة".
وقال: "منصات إطلاق الصواريخ محدثة ومحصنة ولا يمكن إصابتها". وقال "العدو لم يتمكن من فرض خطته علينا، ونحن نفذنا كل ما خططنا له".
كما لفت إلى أن "منظومة منصات إطلاق الصواريخ خضعت للتغيير عقب حرب الـ12 يوماً في يونيو الماضي، ما جعل العدو عاجزاً عن استهدافها"، حسب قوله.
وشدد على أن "الدفاعات الإيرانية تعترض الطائرات والمسيّرات مهما بلغت حداثتها".