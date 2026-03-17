قبل اغتياله من قبل اسرائيل.. هذه آخر رسالة كتبها لاريجاني بخط يده (صورة)

بعد إعلان اغتيال رئيس للأمن القومي ، تم نشر رسالة على حساب المسؤول الإيراني البارز في إكس.



فقد نشر حسابه على إكس آخر رسالة كتبها بخط يده ونعى فيها جنود البحرية الذين قضوا خلال الحرب.



وتطرقت الرسالة إلى مراسم تشييع قتلى البحرية، حيث وصفهم لاريجاني بـ "الشجعان". واعتبر أن "ذكراهم ستبقى خالدة في قلب الأمة الإيرانية، وستعزّز أسس الجيش لسنوات قادمة.."

به مناسبت مراسم تشییع سلحشوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران: یاد آنان همواره در قلب ملت ایران خواهد بود و این شهادت‌ها بنیان ارتش جمهوری اسلامی را برای سالها در ساختار نیروهای مسلح استوار می‌نماید. ازخداوند متعال علو درجات برای این شهدای عزیز خواستارم. pic.twitter.com/dvTdhyDYbY — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 17, 2026

وكان أعلن في كلمة مصورة بوقت سابق اليوم مقتل المسؤول الإيراني البارز فضلاً عن قائد الباسيج، في هجوم خلال الليل.



بدوره، أكد الجيش الإسرائيلي أيضاً مقتل قائد قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، .