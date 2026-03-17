تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

رعبٌ في السماء... ما هي أبرز القاذفات الإستراتيجيّة ومن يمتلكها؟

Lebanon 24
17-03-2026 | 11:00
A-
A+
رعبٌ في السماء... ما هي أبرز القاذفات الإستراتيجيّة ومن يمتلكها؟
رعبٌ في السماء... ما هي أبرز القاذفات الإستراتيجيّة ومن يمتلكها؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ القاذفات الإستراتيجية تُعدّ إحدى أبرز أدوات القوة العسكرية، إذ تشكل ركيزة أساسية في منظومات الردع والهجوم البعيد المدى، بفضل قدرتها على حمل كميات كبيرة من القنابل والصواريخ، بما في ذلك الأسلحة التقليدية والنووية، وتنفيذ عمليات دقيقة عبر مسافات شاسعة دون الحاجة إلى قواعد قريبة من مناطق النزاع.

ومع التحولات المتسارعة في طبيعة الحروب، تتجه الدول إلى تزويد هذه الطائرات بقدرات متقدمة تشمل تقنيات التخفي وأنظمة الاستهداف الذكية، بما يضمن استمرار فعاليتها في بيئات قتالية معقدة.

ولعبت القاذفات الإستراتيجية دورًا محوريًا في العديد من الحروب والأزمات الدولية منذ منتصف القرن العشرين، ولا تزال تمثل عنصرًا حاسمًا في معادلات القوة العسكرية، في وقت تتزايد فيه المنافسة بين القوى الكبرى على تطوير قدراتها الجوية وتعزيز جاهزيتها القتالية.

وتتميز القاذفات الإستراتيجية بعدة خصائص تجعلها فعالة في العمليات العسكرية. أولاً، المدى الطويل الذي يسمح لها بالوصول إلى أهداف بعيدة جدًا دون الحاجة للتزود بالوقود بشكل متكرر.

ثانيًا، القدرة على حمل كمية كبيرة من الذخائر المتنوعة، سواء كانت قنابل تقليدية أم صواريخ موجهة بدقة.

كما تعتمد بعض القاذفات الحديثة على تقنيات التخفي لتقليل إمكانية اكتشافها بوساطة الرادارات، إضافة إلى أنظمة ملاحة واتصال متقدمة تسمح لها بتنفيذ مهام معقدة في بيئات قتالية عالية الخطورة.

ولا تزال القاذفات الإستراتيجية تحتفظ بأهميتها في العقيدة العسكرية للدول الكبرى، رغم تطور الصواريخ بعيدة المدى والطائرات دون طيار. فهذه الطائرات توفر مرونة كبيرة، إذ يمكن إعادة توجيهها أثناء المهمة أو إلغاء الضربة إذا تغيرت الظروف السياسية أو العسكرية.

كما تستخدم هذه القاذفات في عمليات الردع، حيث يرسل تحليقها بالقرب من مناطق النزاع رسالة سياسية وعسكرية قوية. وفي بعض الحالات تُستخدم في العمليات التقليدية لضرب مواقع عسكرية أو بنية تحتية استراتيجية للخصم.

قاذفة B-52 Stratofortress: تُعد هذه القاذفة من أشهر الطائرات العسكرية في التاريخ، وقد دخلت الخدمة في خمسينيات القرن العشرين لدى القوات الجوية الأميركية.

وتتميز بمدى طيران طويل وقدرة كبيرة على حمل القنابل والصواريخ، بما في ذلك الأسلحة النووية. وعلى الرغم من عمرها الطويل، لا تزال تُحدَّث باستمرار ومن المتوقع أن تبقى في الخدمة لعقود قادمة.

قاذفة B-2 Spirit: تُعرف هذه الطائرة بتصميمها الفريد على شكل جناح طائر وتقنيات التخفي المتقدمة التي تقلل من إمكانية رصدها بالرادار.

ودخلت الخدمة في التسعينيات، وتُعد من أكثر القاذفات تطورًا في العالم. تستخدمها القوات الجوية الاميركية لتنفيذ ضربات دقيقة بعيدة المدى.

قاذفة Tu-160: هي أكبر وأسرع قاذفة إستراتيجية في العالم حاليًا، وتُلقّب أحيانًا بالبجعة البيضاء. طورتها شركة "Tupolev" الروسية، وتعمل اليوم ضمن الأسطول الجوي الروسي، وتتميز بسرعة تفوق سرعة الصوت وقدرتها على حمل صواريخ كروز بعيدة المدى.

قاذفة Tu-95: دخلت الخدمة في خمسينيات القرن الماضي، وتُعد من أقدم القاذفات، وتتميز بمحركاتها المروحية الكبيرة التي تمنحها مدى طيران طويل جدًا. وعلى الرغم من قدم تصميمها، لا تزال تُستخدم في مهام الردع الإستراتيجي.

قاذفة H-6 bomber: هي القاذفة الرئيسية لدى الجيش الصيني وطورت اعتمادًا على تصميم روسي قديم. لكن الصين قامت بتحديثها بشكل كبير، حيث زُوّدت بإلكترونيات حديثة وقدرة على إطلاق صواريخ بعيدة المدى. (ارم نيوز)
القوات الجوية

فريد على

الاميركي

الرئيسي

الطويل

النووي

الروس

جوي ✊

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-03-17
Lebanon24
13:59 | 2026-03-17
Lebanon24
13:49 | 2026-03-17
Lebanon24
13:08 | 2026-03-17
Lebanon24
13:00 | 2026-03-17
Lebanon24
12:53 | 2026-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24