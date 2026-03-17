رعبٌ في السماء... ما هي أبرز القاذفات الإستراتيجيّة ومن يمتلكها؟

ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ القاذفات الإستراتيجية تُعدّ إحدى أبرز أدوات القوة العسكرية، إذ تشكل ركيزة أساسية في منظومات الردع والهجوم البعيد المدى، بفضل قدرتها على حمل كميات كبيرة من القنابل والصواريخ، بما في ذلك الأسلحة التقليدية والنووية، وتنفيذ عمليات دقيقة عبر مسافات شاسعة دون الحاجة إلى قواعد قريبة من مناطق النزاع.



ومع التحولات المتسارعة في طبيعة الحروب، تتجه الدول إلى تزويد هذه الطائرات بقدرات متقدمة تشمل تقنيات التخفي وأنظمة الاستهداف الذكية، بما يضمن استمرار فعاليتها في بيئات قتالية معقدة.



ولعبت القاذفات الإستراتيجية دورًا محوريًا في العديد من الحروب والأزمات الدولية منذ منتصف القرن العشرين، ولا تزال تمثل عنصرًا حاسمًا في معادلات القوة العسكرية، في وقت تتزايد فيه المنافسة بين القوى الكبرى على تطوير قدراتها الجوية وتعزيز جاهزيتها القتالية.



وتتميز القاذفات الإستراتيجية بعدة خصائص تجعلها فعالة في العمليات العسكرية. أولاً، المدى الذي يسمح لها بالوصول إلى أهداف بعيدة جدًا دون الحاجة للتزود بالوقود بشكل متكرر.



ثانيًا، القدرة على حمل كمية كبيرة من الذخائر المتنوعة، سواء كانت قنابل تقليدية أم صواريخ موجهة بدقة.



كما تعتمد بعض القاذفات الحديثة على تقنيات التخفي لتقليل إمكانية اكتشافها بوساطة الرادارات، إضافة إلى أنظمة ملاحة واتصال متقدمة تسمح لها بتنفيذ مهام معقدة في بيئات قتالية عالية الخطورة.



ولا تزال القاذفات الإستراتيجية تحتفظ بأهميتها في العقيدة العسكرية للدول الكبرى، رغم تطور الصواريخ بعيدة المدى والطائرات دون طيار. فهذه الطائرات توفر مرونة كبيرة، إذ يمكن إعادة توجيهها أثناء المهمة أو إلغاء الضربة إذا تغيرت الظروف السياسية أو العسكرية.



كما تستخدم هذه القاذفات في عمليات الردع، حيث يرسل تحليقها بالقرب من مناطق النزاع رسالة سياسية وعسكرية قوية. وفي بعض الحالات تُستخدم في العمليات التقليدية لضرب مواقع عسكرية أو بنية تحتية استراتيجية للخصم.



قاذفة B-52 Stratofortress: تُعد هذه القاذفة من أشهر الطائرات العسكرية في التاريخ، وقد دخلت الخدمة في خمسينيات القرن العشرين لدى الأميركية.



وتتميز بمدى طيران طويل وقدرة كبيرة على حمل القنابل والصواريخ، بما في ذلك الأسلحة النووية. وعلى الرغم من عمرها الطويل، لا تزال تُحدَّث باستمرار ومن المتوقع أن تبقى في الخدمة لعقود قادمة.



قاذفة B-2 Spirit: تُعرف هذه الطائرة بتصميمها الفريد على شكل جناح طائر وتقنيات التخفي المتقدمة التي تقلل من إمكانية رصدها بالرادار.



ودخلت الخدمة في التسعينيات، وتُعد من أكثر القاذفات تطورًا في العالم. تستخدمها القوات الجوية الاميركية لتنفيذ ضربات دقيقة بعيدة المدى.



قاذفة Tu-160: هي أكبر وأسرع قاذفة إستراتيجية في العالم حاليًا، وتُلقّب أحيانًا بالبجعة البيضاء. طورتها شركة "Tupolev" الروسية، وتعمل اليوم ضمن الأسطول الجوي الروسي، وتتميز بسرعة تفوق سرعة الصوت وقدرتها على حمل صواريخ كروز بعيدة المدى.



قاذفة Tu-95: دخلت الخدمة في خمسينيات القرن الماضي، وتُعد من أقدم القاذفات، وتتميز بمحركاتها المروحية الكبيرة التي تمنحها مدى طيران طويل جدًا. وعلى الرغم من قدم تصميمها، لا تزال تُستخدم في مهام الردع الإستراتيجي.



قاذفة H-6 bomber: هي القاذفة الرئيسية لدى الجيش الصيني وطورت اعتمادًا على تصميم روسي قديم. لكن قامت بتحديثها بشكل كبير، حيث زُوّدت بإلكترونيات حديثة وقدرة على إطلاق صواريخ بعيدة المدى. (ارم نيوز)

