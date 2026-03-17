الحرس الثوري ينعى قائد الباسيج ويتوعّد بالرد

أعلن الحرس الثوري الإيراني استشهاد قائد قوات الباسيج العميد غلام رضا سليماني.
وقال إن اغتيال قائد قوات الباسيج يؤكد أهميتها في المعركة مع الكيان الصهيوني وأمريكا.
وفي بيان رسمي، قدّم الحرس الثوري التعازي للقيادة والشعب الإيراني وعناصر البسيج، مشيدًا بدور سليماني الذي قال إنه ساهم في تطوير البنية الشعبية لقوات التعبئة وتعزيز أنشطتها الاجتماعية والتنموية.
واعتبر البيان أن عملية الاغتيال تعكس أهمية دور الباسيج في المواجهة، محذرا من أن "دماء الشهيد لن تذهب سدى"، ومتوعدا بالثأر من المسؤولين عن الهجوم.