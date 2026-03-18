ترامب عن حرب إيران: قادتهم انتهوا ومتقدمون كثيراً على الجدول الزمني

أعلن الرئيس الأميركي التقدم كثيراً على الجدول في الحرب على .وقال خلال مؤتمر صحافي في مساء أمس الثلاثاء: "متقدمون كثيراً على الجدول الزمني".وتابع ترامب في تصريحات من البيت الأبيض: "دمّرنا قدرات العسكرية"، مضيفا أن "بحريتهم انتهت، وقواتهم الجوية انتهت، ولم يعد لديهم رادار أو أنظمة دفاع جوي.. كل ذلك انتهى". كذلك أضاف أن "قادتهم انتهوا أيضاً".وكانت إيران قد أكدت، مساء أمس الثلاثاء، اغتيال أمين للأمن القومي ، بعد ساعات من إعلان اغتياله في ضربة جوية.