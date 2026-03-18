Najib Mikati
عربي-دولي

إسرائيل تُطارد قادة النظام الإيراني في مخابئهم داخل طهران.. "وول ستريت جورنال" تكشف

18-03-2026 | 01:19
إسرائيل تُطارد قادة النظام الإيراني في مخابئهم داخل طهران.. وول ستريت جورنال تكشف
أوردت تقارير عن تصعيد غير مسبوق في الاستراتيجية الإسرائيلية ضد إيران، يقوم على استهداف قيادات النظام والأجهزة الأمنية في مخابئهم داخل طهران، في محاولة لإضعاف بنية الحكم من الداخل.

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إلى أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني قتل في ضربة استهدفت موقعا سريا كان يجتمع فيه مع مسؤولين، بعد أيام من ظهوره العلني في العاصمة.

كما لفتت إلى مقتل قائد قوات "الباسيج" غلام رضا سليماني في عملية منفصلة بعد رصده في موقع مؤقت بضواحي طهران.

وبحسب الصحيفة، تنفذ إسرائيل حملة ممنهجة تبدأ باستهداف مراكز القيادة، ثم دفع العناصر الأمنية إلى الانتشار في مواقع بديلة قبل ملاحقتها وضربها، مستفيدة من اختراقات استخباراتية ومعلومات يقدمها مواطنون إيرانيون.

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل ألقت آلاف الذخائر على أهداف مرتبطة بالحرس الثوري وقوات الأمن الداخلي، ما أدى إلى مقتل وإصابة أعداد كبيرة، وتسبب في حالة ارتباك داخل الأجهزة الأمنية.

كما توسعت العمليات لتشمل استهداف نقاط التفتيش والوحدات الميدانية باستخدام طائرات مسيرة، في محاولة لإضعاف السيطرة الأمنية وإرباك منظومة القيادة والسيطرة.



مواضيع ذات صلة
"وول ستريت جورنال": طهران تمسكت برفضها إنهاء تخصيب الوقود النووي خلال محادثات مسقط
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 11:42:48 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة "وول ستريت جورنال": رسائل إيرانيين لإسرائيل ساعدت في هجماتها على "الباسيج"
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 11:42:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": 20 سفينة تحمل نفطًا إيرانيًا تضعها أميركا أهدافًا للمصادرة
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 11:42:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تسعى بنشاط إلى تغيير النظام في كوبا قبل نهاية العام
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 11:42:48 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:37 | 2026-03-18
Lebanon24
05:30 | 2026-03-18
Lebanon24
04:59 | 2026-03-18
Lebanon24
04:30 | 2026-03-18
Lebanon24
04:06 | 2026-03-18
Lebanon24
04:00 | 2026-03-18
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
