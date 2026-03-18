إسرائيل تُطارد قادة النظام الإيراني في مخابئهم داخل طهران.. "وول ستريت جورنال" تكشف

أوردت تقارير عن تصعيد غير مسبوق في الاستراتيجية ضد ، يقوم على استهداف قيادات النظام والأجهزة الأمنية في مخابئهم داخل ، في محاولة لإضعاف بنية الحكم من الداخل.



وأشارت صحيفة " " الأميركية إلى أن أمين للأمن القومي علي لاريجاني قتل في ضربة استهدفت موقعا سريا كان يجتمع فيه مع مسؤولين، بعد أيام من ظهوره العلني في العاصمة.



كما لفتت إلى مقتل قائد قوات "الباسيج" غلام رضا في عملية منفصلة بعد رصده في موقع مؤقت بضواحي طهران.



وبحسب الصحيفة، تنفذ حملة ممنهجة تبدأ باستهداف مراكز القيادة، ثم دفع العناصر الأمنية إلى الانتشار في مواقع بديلة قبل ملاحقتها وضربها، مستفيدة من اختراقات استخباراتية ومعلومات يقدمها مواطنون إيرانيون.



وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل ألقت آلاف الذخائر على أهداف مرتبطة بالحرس الثوري وقوات الأمن الداخلي، ما أدى إلى مقتل وإصابة أعداد كبيرة، وتسبب في حالة ارتباك داخل .



كما توسعت العمليات لتشمل استهداف نقاط التفتيش والوحدات الميدانية باستخدام طائرات مسيرة، في محاولة لإضعاف السيطرة الأمنية وإرباك منظومة القيادة والسيطرة.









Advertisement