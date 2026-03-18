عربي-دولي
إسرائيل تُطارد قادة النظام الإيراني في مخابئهم داخل طهران.. "وول ستريت جورنال" تكشف
Lebanon 24
18-03-2026
|
01:19
أوردت تقارير عن تصعيد غير مسبوق في الاستراتيجية
الإسرائيلية
ضد
إيران
، يقوم على استهداف قيادات النظام والأجهزة الأمنية في مخابئهم داخل
طهران
، في محاولة لإضعاف بنية الحكم من الداخل.
وأشارت صحيفة "
وول ستريت جورنال
" الأميركية إلى أن أمين
المجلس الأعلى
للأمن القومي علي لاريجاني قتل في ضربة استهدفت موقعا سريا كان يجتمع فيه مع مسؤولين، بعد أيام من ظهوره العلني في العاصمة.
كما لفتت إلى مقتل قائد قوات "الباسيج" غلام رضا
سليماني
في عملية منفصلة بعد رصده في موقع مؤقت بضواحي طهران.
وبحسب الصحيفة، تنفذ
إسرائيل
حملة ممنهجة تبدأ باستهداف مراكز القيادة، ثم دفع العناصر الأمنية إلى الانتشار في مواقع بديلة قبل ملاحقتها وضربها، مستفيدة من اختراقات استخباراتية ومعلومات يقدمها مواطنون إيرانيون.
وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل ألقت آلاف الذخائر على أهداف مرتبطة بالحرس الثوري وقوات الأمن الداخلي، ما أدى إلى مقتل وإصابة أعداد كبيرة، وتسبب في حالة ارتباك داخل
الأجهزة الأمنية
.
كما توسعت العمليات لتشمل استهداف نقاط التفتيش والوحدات الميدانية باستخدام طائرات مسيرة، في محاولة لإضعاف السيطرة الأمنية وإرباك منظومة القيادة والسيطرة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"وول ستريت جورنال": طهران تمسكت برفضها إنهاء تخصيب الوقود النووي خلال محادثات مسقط
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": طهران تمسكت برفضها إنهاء تخصيب الوقود النووي خلال محادثات مسقط
18/03/2026 11:42:48
18/03/2026 11:42:48
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة "وول ستريت جورنال": رسائل إيرانيين لإسرائيل ساعدت في هجماتها على "الباسيج"
Lebanon 24
صحيفة "وول ستريت جورنال": رسائل إيرانيين لإسرائيل ساعدت في هجماتها على "الباسيج"
18/03/2026 11:42:48
18/03/2026 11:42:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": 20 سفينة تحمل نفطًا إيرانيًا تضعها أميركا أهدافًا للمصادرة
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": 20 سفينة تحمل نفطًا إيرانيًا تضعها أميركا أهدافًا للمصادرة
18/03/2026 11:42:48
18/03/2026 11:42:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تسعى بنشاط إلى تغيير النظام في كوبا قبل نهاية العام
Lebanon 24
وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تسعى بنشاط إلى تغيير النظام في كوبا قبل نهاية العام
18/03/2026 11:42:48
18/03/2026 11:42:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وول ستريت جورنال
الأجهزة الأمنية
المجلس الأعلى
الحرس الثوري
الإسرائيلية
قوات الأمن
الإسرائيلي
وول ستريت
قد يعجبك أيضاً
إسرائيل تستهدف الخطيب.. ومصادر ترجح مقتله
Lebanon 24
إسرائيل تستهدف الخطيب.. ومصادر ترجح مقتله
05:37 | 2026-03-18
18/03/2026 05:37:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران والحرب الاقتصاديّة... من مضيق هرمز تغمز
Lebanon 24
إيران والحرب الاقتصاديّة... من مضيق هرمز تغمز
05:30 | 2026-03-18
18/03/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نيزك يهز أوهايو.. و"ناسا" تكشف السبب (فيديو)
Lebanon 24
نيزك يهز أوهايو.. و"ناسا" تكشف السبب (فيديو)
04:59 | 2026-03-18
18/03/2026 04:59:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي ينذر إسرائيل: حذار الوقوع في فخ "حزب الله"
Lebanon 24
تقرير أميركي ينذر إسرائيل: حذار الوقوع في فخ "حزب الله"
04:30 | 2026-03-18
18/03/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فوز ساحق لفنزويلا على أميركا.. وترامب يلمّح لـ"الولاية 15"
Lebanon 24
فوز ساحق لفنزويلا على أميركا.. وترامب يلمّح لـ"الولاية 15"
04:06 | 2026-03-18
18/03/2026 04:06:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
متى ستنتهي الحرب في لبنان؟... مسؤولٌ إسرائيليّ كبير يُحدّد الموعد
Lebanon 24
متى ستنتهي الحرب في لبنان؟... مسؤولٌ إسرائيليّ كبير يُحدّد الموعد
06:07 | 2026-03-17
17/03/2026 06:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد إسرائيلي بإخلاء مبنى في الجناح.. وهذا ما كشف عنه
Lebanon 24
تهديد إسرائيلي بإخلاء مبنى في الجناح.. وهذا ما كشف عنه
15:54 | 2026-03-17
17/03/2026 03:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف محيط منزل مسؤول في "الحزب"
Lebanon 24
استهداف محيط منزل مسؤول في "الحزب"
15:41 | 2026-03-17
17/03/2026 03:41:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يعدل خطابه الداخلي.. زمن الاستيعاب انتهى
Lebanon 24
"حزب الله" يعدل خطابه الداخلي.. زمن الاستيعاب انتهى
11:30 | 2026-03-17
17/03/2026 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الغارة الإسرائيلية الأخيرة.. إليكم هذا الخبر من المطار
Lebanon 24
بعد الغارة الإسرائيلية الأخيرة.. إليكم هذا الخبر من المطار
08:10 | 2026-03-17
17/03/2026 08:10:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
05:37 | 2026-03-18
إسرائيل تستهدف الخطيب.. ومصادر ترجح مقتله
05:30 | 2026-03-18
إيران والحرب الاقتصاديّة... من مضيق هرمز تغمز
04:59 | 2026-03-18
نيزك يهز أوهايو.. و"ناسا" تكشف السبب (فيديو)
04:30 | 2026-03-18
تقرير أميركي ينذر إسرائيل: حذار الوقوع في فخ "حزب الله"
04:06 | 2026-03-18
فوز ساحق لفنزويلا على أميركا.. وترامب يلمّح لـ"الولاية 15"
04:00 | 2026-03-18
الحرب على إيران: استنزاف طويل فمن يضع نهاية للصراع؟
فيديو
استهداف شقة في زقاق البلاط
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
19:43 | 2026-03-17
18/03/2026 11:42:48
Lebanon 24
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
18/03/2026 11:42:48
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
18/03/2026 11:42:48
Lebanon 24
Lebanon 24
