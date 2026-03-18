إسرائيل تراهن على اهتزاز طهران

تحدثت تقارير إسرائيلية، الأربعاء، عن تقديرات إسرائيلية ترى أن احتمال سقوط النظام أكبر مع تواصل الاغتيالات التي تطال شخصيات بارزة.



ونقلت قناة "i24NEWS" عن مصدر سياسي رفيع قوله إن إسقاط "نظام الملالي" بات احتمالاً واقعياً، لكنه قد يحتاج إلى وقت إضافي. ويأتي ذلك بعد إعلان اغتيال ، الذي وُصف بأنه أرفع شخصية إيرانية تُقتل منذ بدء الحرب الأميركية على ، إلى جانب مئات من قادة وعناصر الأمن.



كما أشارت القناة إلى أن إسرائيل نفت توجيه تحذيرات إلى دبلوماسيين أميركيين بشأن احتمال تعرض المتظاهرين الإيرانيين للقتل إذا خرجوا إلى الشوارع، فيما قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن وضع قوات الباسيج وأجهزة أمن الداخلية لم يعد كما كان قبل أشهر. (ارم)

