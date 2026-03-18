ضربات إسرائيلية تطال "الباسيج".. وتقارير تتحدث عن مئات القتلى

تحدثت تقارير صادرة عن فجر الأربعاء عن مقتل 300 عنصر من قادة وكوادر قوات "الباسيج" التابعة لـ" "، خلال الهجمات الأخيرة، فيما أشارت قناة " إنترناشيونال" إلى أن القتلى سقطوا في الضربات الواسعة التي نُفذت الليلة الماضية.



وفي السياق نفسه، أكدت أمانة "المجلس الأعلى للأمن القومي" مقتل علي لاريجاني، مع نجله مرتضى ونائب مسؤول الأمن في الأمانة علي رضا بيات وعدد من حراسه، فيما قالت وكالة "تسنيم" إن رئيس فريق حمايته وحيد فاطمي نجاد قُتل أيضاً معه.



ويُعد لاريجاني أعلى شخصية إيرانية يُعلن عن مقتلها منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية، فيما كان يسرائيل كاتس قد أعلن مقتله، كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل رئيس قوات "الباسيج" غلام رضا سليماني خلال الهجمات على .



ومن جهته، وجّه رسالة إلى الإيرانيين بمناسبة "النوروز"، قال فيها إن الطائرات الإسرائيلية تستهدف "العناصر الإرهابية" في عدة مواقع، مضيفاً أن أزالت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية اثنين من كبار قادة النظام. (ارم)

