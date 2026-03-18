تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ضربات إسرائيلية تطال "الباسيج".. وتقارير تتحدث عن مئات القتلى

Lebanon 24
18-03-2026 | 01:33
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحدثت تقارير صادرة عن المعارضة الإيرانية فجر الأربعاء عن مقتل 300 عنصر من قادة وكوادر قوات "الباسيج" التابعة لـ"الحرس الثوري"، خلال الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، فيما أشارت قناة "إيران إنترناشيونال" إلى أن القتلى سقطوا في الضربات الواسعة التي نُفذت الليلة الماضية.

وفي السياق نفسه، أكدت أمانة "المجلس الأعلى للأمن القومي" الإيراني مقتل علي لاريجاني، مع نجله مرتضى ونائب مسؤول الأمن في الأمانة علي رضا بيات وعدد من حراسه، فيما قالت وكالة "تسنيم" إن رئيس فريق حمايته وحيد فاطمي نجاد قُتل أيضاً معه.

ويُعد لاريجاني أعلى شخصية إيرانية يُعلن عن مقتلها منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية، فيما كان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن مقتله، كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل رئيس قوات "الباسيج" غلام رضا سليماني خلال الهجمات على طهران.

ومن جهته، وجّه بنيامين نتنياهو رسالة إلى الإيرانيين بمناسبة "النوروز"، قال فيها إن الطائرات الإسرائيلية تستهدف "العناصر الإرهابية" في عدة مواقع، مضيفاً أن إسرائيل أزالت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية اثنين من كبار قادة النظام. (ارم)
Advertisement
بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

المعارضة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:37 | 2026-03-18
Lebanon24
05:30 | 2026-03-18
Lebanon24
04:59 | 2026-03-18
Lebanon24
04:30 | 2026-03-18
Lebanon24
04:06 | 2026-03-18
Lebanon24
04:00 | 2026-03-18
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24