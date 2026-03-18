تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بسبب دعوته للسلام مع روسيا.. زعيم أوروبي يتعرض للانتقاد

Lebanon 24
18-03-2026 | 01:44
A-
A+
بسبب دعوته للسلام مع روسيا.. زعيم أوروبي يتعرض للانتقاد
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أثار رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر انتقادات واسعة بعد دعوته إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا بما يخدم مصلحة أوروبا، معتبراً أن استعادة العلاقات مع روسيا والعودة إلى الطاقة الروسية الرخيصة باتتا ضروريتين في ظل الاضطرابات الحالية.

ورأى دي ويفر أن أوروبا تخسر على أكثر من جبهة، وأنها غير قادرة على الضغط على موسكو عسكرياً أو اقتصادياً من دون دعم أميركي، مشيراً إلى أن قادة أوروبيين يوافقونه الرأي في الاجتماعات المغلقة لكنهم لا يعلنون ذلك.

وتزامنت تصريحاته مع ارتفاع أسعار النفط والغاز بفعل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وما يرافق ذلك من مخاوف أوروبية من أزمة طاقة جديدة وتراجع القدرة على دعم أوكرانيا. كما أشار النص إلى أن إدارة دونالد ترامب علّقت العقوبات على صادرات النفط الروسية، وعادت إلى الضغط على فولوديمير زيلينسكي من أجل التوصل إلى اتفاق.

وفي المقابل، قوبلت تصريحات دي ويفر برفض أوروبي واضح، إذ أكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن استيراد الطاقة الروسية لن يعود، واعتبروا أن الحديث عن تطبيع العلاقات مع موسكو في الوقت الحالي يوجّه إشارة ضعف ويقوّض الموقف الأوروبي.

 
 
 
الاتحاد الأوروبي

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

العقوبات

أوكرانيا

الأوروبي

إسرائيل

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:37 | 2026-03-18
Lebanon24
05:30 | 2026-03-18
Lebanon24
04:59 | 2026-03-18
Lebanon24
04:30 | 2026-03-18
Lebanon24
04:06 | 2026-03-18
Lebanon24
04:00 | 2026-03-18
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24